Julebygeneralen kjøpte Bjerkreim kirke og bestilte Helleland stasjon

Julebygeneralen har alltid vært en storvokst guttunge. Han elsker gammeldagse, mekaniske leker. I 2020 vil han sette opp en skikkelig, mekanisk jernbane i Julebyen.

– Ungene elsker å se på slike leker, sier han.

Nå er han rundt i Julebyen og leter etter ting som kan passe sammen med en gammeldags jernbane og stanser ved boden til Vikeså design. Selv om Bjerkreim aldri fikk jernbanen de kjempet for den gang Jærbanen glapp for dem og havnet i Egersund, så mener han Bjerkreim kirke kan passe utmerket ved skinnegangen.

– Kan dere lage Helleland stasjon? Den er fantastisk fin.

Kari Ann Vassbø nikker. Det må de vel få til. Hun skal ta en prat med Thomas, mannen, sier hun.

Lommeved

Vikeså design er et typisk julebyeventyr. Det begynte med en vedstabel så liten at folk kunne ta den med seg i lommen. Vedstabelen tok helt av og folk fra hele landet skrev og bestilte det Vassbø kaller «lommeved».

– Så skulle vi pusse opp kjelleren hjemme på Vikeså og planla å bygge en leilighet som vi kunne leie ut. Suksessen med vedstabelen gjorde at vi heller bygget et snekkerverksted, sier Vassbø.

Arnt Olav Klippenberg

Hun har vært gjennom en tøff periode med hjertetrøbbel og sykehusopphold, men nå er det full gass igjen takket være all den positive energien hun finner i verkstedet når de lager disse tingene til Julebyen. Henrik Einar Seglem forteller at det nettopp er slike folk og slike produkter som er hans favoritter i Julebyen.

Ollestad

Han forteller om noen andre nykommere. Ollestad kjøtt. Bak navnet skjuler det seg to unge menn fra Ualand. Kristian Ollestad skal overta sleksgården og Brynjar har kjøpt nabogården. Nå er de i gang med å trylle fram kjøttprodukter som julebygeneralen skryter uhemmet av. Derfor tenkte Aftenbladet at de fortjente litt oppmerksomhet. Men nei, de hadde ikke tid til noen minutter på tomgang med en journalist. Pølser måtte grilles, kjøtt måtte skjæres. Oppmerksomhet var de slettes ikke interessert i.

– Det at de faktisk ikke så muligheten som åpnet seg med et oppslag i Aftenbladet, bekrefter for meg at dette er folk som er ekstremt dedikerte til produktene de lager, humrer Seglem som syntes det var riktig fornøyelig at de ungene mennene ikke ville kaste bort tiden på Aftenbladet.

Arnt Olav Klippenberg

Julebyen Egersund er et dugnadsprosjekt. Ingen får lønn. Julebygeneral gjennom 16 år, Henrik Einar Seglem, er for eksempel til daglig direktør i bedriften Uninor. Det står heller ingen kommersielle interesser bak. Det hele kom til etter at noen ildsjeler reiste på studietur til utlandet for å se etter ideer de kunne ta med hjem til Egersund. Av samme grunn er alt gratis. Ingen artister for honorar for å spille. Når Froddi eller Trond Granlund står på scenen i Globen lørdag , så gjør de det gratis.

Ludvigsen

Det samme gjelder Erik Ludvigsen. Han har en stemme som burde vært fulgt av en advarsel. Blunder du øynene når han synger, tror du at Elvis har gjort comeback fra det hinsidige. Ludvigsen synger ikke som en gud, men som en konge, eller kongen, Elvis. Sjekk selv, han holder flere gratiskonserter i Globen, Ludvigsen altså.

Tog

Det går en rekke tog til og fra Egersund - Stavanger som passer med et besøk i Julebyen. Lørdag går det i tillegg ekstratog fra Stavanger kl 10.24. Ekstratoget returnerer kl 17.05 (men det går altså mange andre tog innimellom.) Det blir bare ordinære tog søndag. Da er det slutt for NSB, og Go Ahead overtar Jærbanen. Til og fra stasjonen i Egersund går det gratis buss til alle togene. Spaserturen tar 10 minutter.

Program

TORSDAG 12. DESEMBER

16.00 Kirkeklokkene ringer, og Julebyen åpner

16.30-19.00 Show med nissene foran Nissehuset.

17.00 Musikk fra kirketårnet.

17.00 Globen, Jul med Egersund soul children

17.30 Egersund og Husabø skolekorps spiller rundt i byen.

18.00 Globen: Dalane ungdoms brassband.

FREDAG 13. DESEMBER

16.00 Kirkeklokkene ringer og Julebyen åpner.

16.30-19.00 Nisseparet tar imot besøk ved Nissehuset.

17.00 Musikk fra kirketårnet.

17.00 Grytekonsert på Grisatorget.

17.00 Globen: Juletoner med Monica Mong og Heidi Jacobsen.

17.30 Globen: Låveteateret.

17.30 Egersund og Husabø skolekorps spiller rundt i byen.

18.00 Globen: Låveteateret.

18.30 Konsert i Egersund kirke.

LØRDAG 14. DESEMBER

10.00 Kirkeklokkene ringer og Julebyen åpner.

12.00 Grytekonsert på Grisatorget

12.00 Egersund og Husabø skolekorps.

12.00 Globen: Dansegruppa Chunch Crew junior

12.30-13.30 Hellvik mannskor.

13.00 Globen:Trond Granlund, John I. Bye, Asbjørn Stokkeland, Ingvar Hovland, Jørun Bøgeberg, Bodhild Vossgård, Froddi og Odd Erik Ognedal,

14.00 Grytekonsert med Ole Iversen på sekkepipe på Grisatorget

14.00 Musikk fra kirketårnet.

14.00 Globen: Kulturskolen: «Julemysteriet»

14.30 Globen: Kulturskolen: «Julemysteriet»

15.00 Globen:Damenes Da Capo, Quinds og Ludvigsen.

16.00 Grytekonsert på Grisatorget.

16.00 Globen: Hillsong og Det Glade Dukketeater.

16.30 Globen: Hillsong og Det Glade Dukketeater.

17.00 Globen: Ingrid Hansen og Tine Hodne.

18.30 Konsert i Egersund kirke.

SØNDAG 15. DESEMBER

12.00 Julebyen åpner

12.00-14:00 Åpen julebykirke

12.30-15.30 Nisseparet blir å treffe ved huset sitt.

12.30 Globen: Kulturskolen: «Julemysteriet»

13.00 Globen: Kulturskolen: «Julemysteriet»

14.00 Globen: Applaus: «Tapte ting»

14.30 Globen: Applaus: «Tapte ting»

15.00 Globen: Lennart Omdal og hans tre syngende søstre.

16.00 Globen: Huse på Jæren Linedancers.

18.00 Tradisjonsrik julekonsert med Egersund Musikkorps og Egersunds Mandssangforening i kirken