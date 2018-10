208 nye ladepunkter for elbiler i Stavanger

- Vi bruker 4,5 millioner kroner for å få på plass de 201, og dermed imøtekomme bestillingen fra byens politikere, sier daglig leder Christian Tønnevold.

Gratis en stund

Rundt 70 gamle ladepunkter er erstattet med 201 nye. De aller fleste i parkeringsanleggene i sentrum, men det installeres også 38 ladepunkter i parkeringshusene ved Stavanger Forum og ytterligere 2 ved Hundvåg Ring.

– Vi tar sikte på å være ferdig med jobben oppunder jul. Men noen steder er vi alt ferdige, sier Tønnevold.

Jon Ingemundsen

For de som skal lade er det greit å vite at Stavanger Parkering foreløpig ikke har fått på plass noen betalingsløsning for strømmen. Gratisperioden blir imidlertid ikke lang.

– Vi jobber med saken og regner med å få det på plass relativt raskt, forsikrer Tønnevold.

Ellers er de nye ladepunktene riktig så smarte. De kommuniserer med en sentral og melder fortløpende tilbake om både antall bliler, ladetid og strømforbruk.

Nestleder i styret i Stavanger Parkering, Erlend Jordal, forsikrer at selskapet ikke anser seg som ferdig med ladeproblematikken ennå.

– Dette tar av nå. Stavanger har den største vekst i antall elbiler i hele landet. I løpet av ett år er antallet steget med 50 prosent. Vi vil fortsatt være offensive i planleggingen slik at vi kan holde tritt, og gi elbileierne det de trenger av ladepunkter, sier Jordal.

Sju hurtige

Samtidig som Stavanger parkering bygger ut normale ladepunkter, åpnet Lyse onsdag sju nye hurtigladepunkter på Jernbanelokket, også der i samarbeid med Stavanger Parkering.

– Elektrifisering av transportsektor er et viktig mål i Lyses strategi. Ved å bygge ut nettet av hurtigladere øker mulighetene for private og yrkessjåfører til å skaffe seg elbil. I løp av det siste året er det etablert nye ladere både på Åsen, Randaberg og Sola flyplass. De syv nye laderne ved jernbanelokket vil særlig være et tilskudd til beboere på Våland og Storhaug, sier innholdssjef Kristin Støle Kalgraff i Lyse.

– I løpet av 2018 har Lyse gått fra 8 til over 30 hurtigladere i regionen, legger hun til.

Og på hutrtigladerne er betalingsløsningen på plass, i form av appen Bilkraft. Det koster 10 kroner i oppstart og en minuttpris på 2,50 kroner.

22 minutter nok

– I snitt bruker en bil 22 / 23 minutter på å lade til 80 prosent som er anbefalt. Alle elbiler / ladbare hybrider kan lades her, ifølge Lyse.

For 60–70 kroner bør altså bilen være klar for veien.

– Det er vel særlig yrkessjåfører som har behov for hurtiglading. Har taxier noen fortrinnsrett til hurtigladerne?

– Nei. Det er per i dag 15 el-drosjer i distriktet og med etableringen av de nye hurtigladerne er det overkapasitet på hurtigladere. Det er også derfor disse er åpne for alle som ønsker å lade, og innkjøring både på Sola flyplass og på Jernbanelokket er tilrettelagt for at privatbilistene også skal kunne kjøre uhindret og gratis inn, sier Støle Kalgraff.

– Vi har fått et tips om at det ikke går an å bruke alle de sju ladepunktene samtidig?

– Det har jeg undersøkt, og det er feil. Alle syv hurtigladerne fungerer utmerket parallelt.