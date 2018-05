Nedbør seks av ti siste 17.mai

Yr.no melder elleve grader, laber bris og opphold i både Stavanger og Sandnes. Storm.no melder lik temperatur, men derimot frisk bris og 5,5 mm nedbør i Stavanger, og ti grader, 5,9 mm. nedbør og mulighet for sterk kuling i Sandnes.

– Det er såpass mange dager til, at det er vanskelig å si. Men tendensen nå er at det blir vind fra nordvest og bygevær. Akkurat nå er det et lavtrykk i Atlanterhavet, og et høytrykk øst for oss, det er dette som bestemmer utfallet, sier Martin Granerød, vakthavende på meteorologisk institutt i Bergen.

Hva er normalen

I løpet av de siste ti årene har det bare vært opphold fire ganger i Stavanger. Det var i 2008, 2009, 2014 og 2016. Våtest var det i 2010 da det falt 19,6 mm nedbør på nasjonaldagen. Temperaturene har variert mellom 5,8 grader i 2012 til 15,7 grader i 2013, som er høyest de siste ti årene.

I Sandnes har det i løpet av de siste ti årene vært opphold på nasjonaldagen ved tre anledninger. Den varmeste feiringen var i 2013 med 17,8 ºC , den kaldeste de siste ti årene var i 2012 med 6,5 ºC .

Fakta: Stavanger-været på 17. mai de siste ti årene 2017: 13,8 ºC og 7,6 mm. nedbør. 2016: 9,5 ºC og 0 mm. nedbør. 2015: 8,2 ºC og 7 mm. nedbør. 2014: 14,8 ºC og 0 mm. nedbør. 2013: 15,7 ºC og 1,9 mm. nedbør. 2012: 5,8 ºC og 17,9 mm. nedbør. 2011: 10,8 ºC og 5,3 mm. nedbør. 2010: 11,9 ºC og 19,6 mm. nedbør. 2009: 13,8 ºC og 0 mm. nedbør. 2008: 12,7 ºC og −1 mm. nedbør. Sandnes-været på 17. mai de siste ti årene: 2017: 13,7 ºC og 5,1 mm. nedbør. 2016: 10,4 ºC og 0,1 mm. nedbør. 2015: 8,2 ºC og 6,4 mm. nedbør. 2014: 14 ºC og −1 mm. nedbør. 2013: 17,8 ºC og 0,2 mm. nedbør. 2012: 6,5 ºC og 14,4 mm. nedbør. 2011: 9,5 ºC og 4,8 mm. nedbør. 2010: 11,7 ºC og 15 mm. nedbør. 2009: 14,3 ºC og −1 mm. nedbør. 2008: 12,7 ºC og −1 mm. nedbør. Kilde: yr.no. (Registreringer hvor det står −1 mm. nedbør er det ikke registrert nedbør, det betyr sannsynligvis at det var opphold.)

Hvem treffer best

Da VG i fjor testet treffsikkerheten til yr.no og storm.no, stakk yr av med seieren. Yr hadde rett i 45 prosent av sine varslinger. Storm varslet riktig vær i 37 prosent av sine varslinger. Testen gikk over fire dager, og tok for seg varslinger på fem forskjellige steder i landet.