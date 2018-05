Skal ha folkeavstemning i juni om å ta Preikestolen fra Nye Sandnes

Med 9 mot 8 stemmer vedtok Forsand kommunestyre at bare innbyggerne på nordsiden av Lysefjorden skal få delta i folkeavstemmingen om å løsrive Preikestolen fra Nye Sandnes. Dette øker sjansen for at det kan bli flertall for løsriving.