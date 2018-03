Austråtthallen stengt på ubestemt tid

Austrått IL fikk onsdag kveld melding om at på grunn av sprekkdannelser i den ene veggen på hallen, så måtte Austråtthallen stenges på ubestemt tid. Kanskje til og med til langt utpå høsten. Styreleder i Austrått IL Tore Nedregaard sier til Aftenbladet at dette ikke vil gå ut over noen av de flere hundre barn og unge som trener i hallen.

– Sandnes kommune har vært helt fantastiske. De har kastet seg rundt og funnet masse plass i andre haller. Vi kommer til å finne en god løsning på dette, sier han.

– Så det vil ikke gå utover barn og unge?

– Signalene vi har gitt til volleyball og håndball er at det ikke vil gå ut over aktiviteten til ungene. Selv om de kanskje må trene på litt mer ugunstige tider i blant, sier Nedregaard.

– Sprengt kapasitet

Likevel bedyrer han at Austrått bydel er sårbar når det kommer til hallkapasitet.

– Vi må få en dialog med kommunen om å få gjort noe med det. Kapasiteten er sprengt, og det har stoppet oss fra å utvide idrettstilbudet, forteller han.

Ifølge Sandnes kommune er årsaken til stengingen store rystelser fra nabotomten under pågående grunnarbeider, sammen med usikkerhet knyttet til fasaden fra faglig hold.

