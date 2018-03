Time formannskap sa nei til Brynes nye idrettscampus

Time formannskap sa i dag med 8 mot 1 stemme nei til det økonomiske opplegget. Bare Venstre ville ha storhall på Stadion.

Kommunen ble bedt om å leie hallene for 2,6 millioner kroner i året, garantere for et lån på 74,1 millioner kroner og forskottere 21 millioner i spillemidler.

Bak prosjektet til 105 millioner kroner står Bryne Fotballklubb.

Opplegget

Klubben vil på sitt eget stadion bygge idrettshallen, der det i første etasje er tegnet to flerbrukshaller eller håndballhaller med full høyde, pluss garderober.

I etasjen over kommer tribuner, vrimleareal, undervisningsrom, trenings-/styrkerom - som alle får god utsikt ned i hallene.

Og helt øverst, som en toppetasje, kommer fotballhallen, der det legges opp til en bane for nierfotball.

Rådmannen sa nei

På forhånd var imidlertid innstillingen klar:

– Dette blir for dyrt for kommunen, konkluderte rådmann Trygve Apeland.

Han foreslo at kommunen ikke skulle inngå noen avtale med fotballklubben, og at kommunen dermed heller ikke skulle gi noen lånegaranti. I stedet ville rådmannen at politikerne skulle gi grønt lys for å planlegge en ny hall i kommunal regi.

Politikerne

I dag, tirsdag, lå saken på bordet til formannskapet. Rogaland fylkeskommune hadde da allerede sagt ja til en årlig leieavtale på 2,6 millioner kroner.

Staale Grude Haaland ( H) sa at dette var en vanskelig sak, men et godt prosjekt. Både kommunen og fylket har behov for flere haller.

– Hallen kan stå ferdig til skolestart 2019, hvis det ikke dukker opp skjær i sjøen. Men utfordringen her er at klubben bygger to haller den ikke skal bruke selv, men som skal leies ut og da må vi også vurdere dette opp mot støtten vi gir til andre idrettslag, sa Grude Haaland som var i tvil.

Stor tvil

– Vi har et inderlig ønske om få dette til, fortsatte Lars Enevoldsen (Ap). Men han viste til planene om en svømmehall i nabolaget og mente det var mer naturlig å legge idrettshallen der enn på stadion.

Varaordfører Sverre Risa (Krf) minnet om at Bryne fotballklubb er et flaggskip for kommunen, men på grunn av økonomien kunne partiet ikke gå inn for avtalen.

Spennende

Venstre Bjarte Solheim viste til at Bryne nå kunne få en skole og idrettscampus, siden området fra før huser Timehallen, Bryne vgs og stadion med alle sine tilbud. Det er også her det kan komme en ny svømmehall.

Men både Petter Lorentz Stabel (Frp) og Bjarne Undheim (Sp) signaliserte at de ville gå for rådmannens forslag, og dermed var det klart at formannskapet sa nei til Bryne fotballklubb. Kommunen vil nå bygge sin egen idrettshall.

Klubben

Styreformann Nils Steinsland i Bryne Fk sier at klubben nå må stoppe sitt store hallprosjekt. Det er ikke mulig å realisere hallen uten kommunen som leietaker.

– Nå snur vi på prosjektet. Vi får ingen ny storhall. Vi må arbeide videre med dagens boblehall, forklarer en skuffet styreformann.

Saken må rett nok opp til endelig vedtak i kommunestyret neste tirsdag. Det ble antydet fra Høyre at klubben gjerne kan bruke de neste dagene til å foreslå en alternativ løsning etter gjeldene regler for støtte til idrettslag.

– Dermed har vi spilt ballen litt tilbake til klubben, konstaterte Bjarne Undheim (Sp).

– Klubben har hatt dette oppe, men vi tar ballen og ser om vi til kommunestyret kan komme opp med ny løsning, svarer styreleder Nils Steinsland til Aftenbladet i det han forlater formannskapsmøtet.