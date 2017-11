Stjålet: Har du sett denne bilen?

Innbruddet skjedde forrige lørdag, men allerede mandag var en hel pose med 38 bilnøkler funnet. De neste dagene fikk politiet tips som gjorde at ytterligere fem nøkler kom til rette. Nøklene hadde en samlet verdi på opp mot 400.000 kroner, ifølge bilforhandleren.

– Men vi har hatt litt misforståelser internt oppi kaoset. Jeg trodde at den ene bilen sto på verksted og at alt var greit, men da jeg sjekket det nærmere i dag, fant jeg ut at den var borte, sier Andre R. Brandshaug, daglig leder i AEC Top Auto.

Biltyveriet ble meldt til politiet lørdag ettermiddag, men det er uvisst når bilen ble stjålet.

– Det er en rød Volkswagen Golf med registreringsnummer RK89777. Om publikum ser den, ønsker vi at de tipser politiet på 02800, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Brandshaug kan fortelle om en travel og kaotisk uke, men er lykkelig over at så mange nøkler kom til rette.

– Jeg fryktet at vi måtte få Viking Redningstjeneste til å frakte alle bilene på verksted for å få kodet om nøklene, men heldigvis slapp vi det, sier Brandshaug som nå håper at den stjålne bilen også kommer til rette.

– Valget av bil de stjal var noe spesielt. Det er ikke så mange knallrøde biler, så den skiller seg litt ut, sier Brandshaug.

Andre saker på Aftenbladet.no nå:

Kastet stein inn i Rema-butikk

To menn har rømt fra Åna fengsel

Se bildene: Slik ser rednings-helikopteret ut dagen etter at det veltet

Forstå: Dette er de nye rednings-helikoptrene

- Modellen med to styrer har sendt Viking ned i Obos-ligaen

Nekter å betale piggdekkavgift:Kaster helt nye dekk