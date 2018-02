Rogalands Avis skal trykkes i Bergen

Avisen trykkes nå i Bergen og transporteres til Stavanger sammen med Aftenbladet.

«Dette har vi gjort fordi vi har hatt store utfordringer knyttet til logistikken rundt trykk og transport av RA fra Oslo. Mange av våre abonnenter har derfor opplevd at avisen har blitt forsinket og i noen tilfeller ikke kommet frem i det hele tatt. Vi har stor forståelse for at dette har vært frustrerende og er takknemlige for at dere har vært tålmodige med oss. Vi er svært glade for at vi nå har funnet en permanent løsning som vil gi vesentlig bedring av leveringen til våre abonnenter», heter det i en melding som ble sendt ut til alle abonnenter torsdag.

Marie von Krogh / Marie von Krogh

De håper abonnentene vil oppleve mer stabil levering som følge av den nye løsningen.

«Som lokalavis med riksinnhold er det viktig for oss å være tilstede slik at dere kan starte dagen med Rogalands Avis. Vi jobber hele tiden med å bedre vårt innhold slik at det skal oppleves relevant for våre lesere», heter det i brevet til leserne.

Rogalands Avis hadde i 2016 et papiropplag på 4402 aviser.