Nå kommer stormen «Caroline»

Torsdag øker vinden på, og det kan bli sørvest liten til full storm.

Meteorologene ved Meteorologisk institutt melder at lavtrykks-senteret vil treffe Sogn og Fjordane, og at vinden vil spre seg sør og vest for lavtrykks-senteret.

Torsdag morgen øker vinden på i vårt område. Det kan blåse fra liten opptil full storm i Rogaland utover dagen.

– Vinden vil øke utover kvelden torsdag til vestlig, til dels full storm, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– Når vinden kommer fra vest, vil det blåse langs kysten og opp i fjellet, og det vil kunne komme kraftige kast.

Den kraftigste vinden er i Nordsjøen. Det vil blåse sterk storm mellom Skottland, Shetland og Færøyene.

– Våre britiske kolleger har gitt denne stormen navnet «Caroline», sier meteorologen.

– Fredag dreier vinden nordvest, og det vil blåse kuling før det på ettermiddagen igjen vil bli full storm langs kysten, forteller han.

Temperaturen synker i løpet av torsdagen, og nedbøren vil komme som kraftige byger og hagl i lavlandet, mens i fjellet vil nedbøren komme som snø.

Den høyest nedbørsmengden i Rogaland onsdag, ble målt i Liarvatn i Vats i Vindafjord. Her viste målingene 58,6 millimeter nedbør siste døgn. Fra midt på dagen onsdag til torsdag er det meldt fra 70 til 90 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, sier Livik.