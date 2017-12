Ulovlig bålbrenning førte til brannutrykning

Det viste seg å være et bål som brant i en hage på Gausel onsdag kveld.

– Vi fikk melding om mistenkelig røyk fra en innringer som ikke klarte å lokalisere helt hvor røyken kom ifra. Derfor rykket vi ut med to biler. Det viste seg å være et bål i en hage, og bålet ble slukket av brannvesenet på stedet, sier vaktleder Stig Forbregd i Rogaland brann og redning.

Forbud mot bålbrenning

I Stavanger kommune ble det innført forbud mot utendørs bålbrenning og avfallsbrenning i småovner fra 1. juli i år.

Den innebærer at all åpen brenning, det vil si all brenning som skjer utendørs, blir forbudt. Det samme gjelder all brenning av avfall i småovner. Dermed er det heller ikke lenger tillatt å brenne hageavfall, heller ikke utenfor tettbebygde strøk. Dette kommer i tillegg til det generelle forbudet mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skog og mark.

Tre unntak

Men ingen regel uten unntak. Følgende er fortsatt tillatt, så lenge det ikke er i strid med brannvesenets generelle forbud:

1. Åpen brenning av kull og rent trevirke på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

Brenning av rent trevirke i vedovn/peis St.Hans-bål bestående av rent trevirke.

Rent trevirke defineres som "jomfruelig trevirke fra hager, skog og mark, samt avfallstrevirke som er ubehandlet".

Begrenser forurensning

Det er mulig å søke kommunen om dispensasjon fra den nye forskriften.

Hensikten med forbudet er å få bedre kontroll med og begrense forurensningen fra åpen brenning.