Venstre gir Stanley Wirak (Ap) «skylden» for Stortingets ja til Nye Sandnes

Torsdag stengte Stortinget døren for en omgjøring av stortingsvedtaket i juni om å slå sammen Sandnes og Forsand.

Konfliktlinjene går omtrent her:

For sammenslåing: Stortinget fattet i juni et lovlig vedtak basert på et frivillig ønske i Forsand og Sandnes om sammenslåing.

Mot sammenslåing: Da Stortinget fattet sitt vedtak, var det reelt sett ikke politisk flertall i Forsand for dette, men det reelle flertallet ble på ulovlig vis nektet å fremme sitt offisielle syn overfor Stortinget som følge av en ordførermanøver som Fylkesmannen i Rogaland har karakterisert som ulovlig.

– Det har vært dårlige prosesser hele veien, men Forsand-Sandnes er kanskje den verste, sa Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, under torsdagens stortingsdebatt.

Hun viste til at SV ble nedstemt da partiet foreslo å utsette nettopp denne saken fordi det «var et stort rabalder helt inn i stortingsmøtet».

– Jeg mener det ville vært klokt om Stortinget hadde lyttet til SV og behandlet den i ro og mak, sa Andersen.

Saksordfører Ove Trellevik (H) sa det er helt riktig at kommunereformen er en demokratireform og at SV stemmer imot den.

Fakta: Nye Sandnes 15. juni 2016: Forsand kommunestyre vedtar å slå seg sammen med Sandnes. 6. juni 2017: Flertallet i Forsand kommunestyre foreslår utsettelse. Ordfører Bjarte S. Dagestad (H) avviser å ta saken inn på saklisten og finter ut flertallet. 8. juni 2017: Stortinget vedtar «Nye Sandnes». 18. oktober 2017: Fylkesmannen i Rogaland slår fast at det var feil av ordføreren å avvise behandlingen av flertallets forslag i kommunestyret 6. juni. 25. oktober 2017: Forsand kommunestyre vedtar at Forsand ønsker å slå seg sammen med Strand kommune. 8. november 2017: Strand kommunestyre vedtar at kommunen ønsker å slå seg sammen med Forsand. 30. november 2017: Kommunal- og forvaltningskomiteen kommer med en innstilling der flertallet (Ap, Høyre, Frp og Venstre) ikke nevner Forsand eller Sandnes. Mindretallet (KrF, Sp og SV) gir Forsand sjansen til å søke omgjøring av sammenslåingsvedtaket fra juni. 7. desember 2017: Stortinget stopper forsøk på å omgjøre sammenslåingsvedtaket.

Ny kommune 1. januar 2020

I realiteten er det Arbeiderpartiet som hamrer spikeren i kisten, fordi partiet også kunne ha vippet saken andre veien om Ap ønsket det.

Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Venstre sørger for at «Nye Sandnes» blir en ny kommune 1. januar 2020.

Heidi Greni (Sp) sa at Senterpartiet og Arbeiderpartiet står sammen om de alle fleste vedtakene i saken.

– Men vi skiller oss på ett punkt, og det er Forsand og Sandnes, sa Greni som dro gjennom sin versjon av saken.

Greni sa at sammenslåingen er definert som frivillig, men at det var helt tydelig på stortingshøringen at dette i realiteten er en tvangssammenslåing.

Greni påpekte at ordføreren nektet å få fatte et nytt vedtak i saken i strid med kommuneloven. Hun minnet også om at vedtaket strider med anbefalingen fra Fylkesmannen i Rogaland og at fylkesmannen sterkt har frarådet sammenslåingen.

– Hvorfor vil ikke Ap være med?

– Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet være med på å oppheve denne her tvangssammenslåingen? spurte Greni.

Jorodd Asphjell (Ap) svarte:

– Vi har registrert den uenigheten som har oppstått etter at Stortinget fattet sitt vedtak 8. juni 2017, men Arbeiderpartiet har sagt at vi på en måte går inn for de vedtakene vi har stått for hele tiden. Den gangen vi fattet vedtaket, var dette en frivillig sammenslåing både av Forsand og Sandnes, og det står vi fortsatt ved.

Greni: – Utfordringen var jo at det hadde ikke vært et frivillig fattet vedtak hvis kommunestyret fikk gjøre det vedtaket de ønsket å gjøre i juni. Utfordringen er jo at Stortinget her fatter vedtak på sviktende grunnlag fordi ordføreren ikke fulgte kommuneloven da det gjaldt å fatte det vedtaket på junimøtet. Så, kan ikke Arbeiderpartiet da vurdere å oppheve også dette tvangsvedtaket?

Asphjell: – Vi registrerer at ordfører som kommer fra Høyre på en måte har nektet flere partier å ta opp saken og at Fylkesmannen har underkjent det ordføreren han gjorde. Det kom godt fram i høringen. Men Arbeiderpartiet har et prinsipielt standpunkt om at vi står ved vedtaket 8. juni, fordi da forelå det frivillig sammenslåing av de to kommunene, og da har det ligget til grunn for vårt vedtak og vårt forslag her, sa han.

Venstre peker på Stanley Wirak (Ap)

Ketil Kjenseth (V) ba KrF synse om Arbeiderpartiet.

– Gjennom denne behandlingen her, så har jo KrF gitt Arbeiderpartiet noen gode gjennomslag med hensyn til frivillighetslinjen og til det at man ikke skal bruke inntektssystemet til videre sammenslåing, men når det kom til Forsand-Sandnes, som var viktig for KrF, så ville ikke Arbeiderpartiet bidra fordi Arbeiderpartiet har ordføreren i Sandnes og det ble viktigere. Er representanten Brandsdal skuffet over at ap ikke ville gjengjelde noe, spurte Kjenseth.

Torhild Bransdal (KrF):

– Jeg vil bare registrere at jeg ser en logisk brist i argumentasjonsrekken fra Arbeiderpartiet når det gjelder Forsand og Sandnes, sa hun.

Wirak svarte Aftenbladet 27. november blant annet på dette spørsmålet:

– Så kan du avfeie at du trekker i tråder og bestemmer hva folk skal mene?

– Det er ikke sånn det foregår. Stortinget behandlet dette i sommer. Alle visste at det var en som hadde ombestemt seg, men det ble nesten enstemmig avvist i Stortinget. Så jeg tror man skal forholde seg til realitetene. Nå håper jeg at vi kan få ro når avgjørelsen er tatt, svarte Wirak.

Anders Minge

Sanner: - Omkampenes tid er forbi

For øvrig kritiserte Jan Tore Sanner (H) Arbeiderpartiet for en reverseringslinje i arbeidet med kommunereformen, for vingling og fristelsen for å søke kortsiktig gevinst.

– Omkampenes tid er forbi. Nå må vi se framover, sa Sanner.

– Kommunereformen vil fortsette. Selv om vi i 2020 vil ha betydelig færre kommuner, vil for mange kommuner fortsatt være for små for de oppgavene de har og utfordringene de står overfor. Derfor vil vi følge opp i tråd med avtalen med KrF og Venstre som gjør at kommunereformen vil fortsette, sa Sanner.

Heidi Greni (Sp) viste til at Sanner tidligere hadde unnlatt å svare på om han mente dette var en tvangssammenslåing. Så hun ga ham derfor en ny sjanse.

– Har stastråden forståelse for at kommunepolitikerne i Forsand definerer denne kommunesammenslåing som en tvangssammenslåing? Bør ikke de fakta som nå har kommet fram føre til at sammenslåing i denne regionen nå blir vurdert på nytt? spurte Greni.

Sanner mener Greni hopper bukk over et veldig vesentlig poeng.

– Det er at det er Stortinget som vedtar kommunegrensen og sammenslåingene av kommuner. Det har Stortinget gjort i denne saken, Stortinget har konkludert. Det er et nasjonalt vedtak gjort i det øverste, demokratisk folkevalgte organet vi har i Norge. Og som stastråd, følger jeg selvsagt opp det vedtaket Stortinget gjorde i juni, sa Sanner.

Voteringen var ikke i boks da artikkelen ble ferdigstilt.