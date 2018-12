3,6 millioner arbeidstimer og kun tre sting i en finger

Aker Solutions er hjørnesteinsbedriften i Egersund. Den hadde en dupp for et par år siden, men er nå tilbake i god, gammel form med kontrakter i ordreboka. Stikkordet er subsea manifold. Det er en installasjon som settes på havbunnen.

– Det er slike installasjoner vi er kjempegode på å bygge, sier Geir Inge Venes. Han leder avdelingen som har vunnet kampen mot fallende gjenstander.

Aksjonerte

Det er selskapet DEA as som deler ut prisen. Dette selskapet har vært i Norge i 45 år. Gassfeltet Dvalin ble oppdaget i 2010 og er DEA Norges første egenopererte feltutbygging. Utbyggingen er lønnsom i et marked med lave råvarepriser, uten at det går ut over DEA’s strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, sier Jan Leskovsky, HMS-ansvarlig i DEA.

DEA er altså kunden og Aker Solutions er de som gjør jobben. I dette tilfellet var kunden bekymret, ikke over Aker Solutions, der var alt på stell, men over enkelte andre av de 100 leverandørene. DEA hadde nemlig oppdaget litt for mange fallende objekter.

– Vi, kunden, aksjonerte, men vi ville gjøre det på en positiv måte. Vi startet en aksjon mot fallende objekter. Vi premierte enkeltansatte med gavekort og vi lovet en større premie til den beste avdelingen.

Og da er vi hos vinneren. Avdelingen hos Aker Solutions Egersund som vant kampen mot fallende objekter. Midt i arbeidstida ble det ryddet plass til kaffe og julekaker, taler og diplom og litt formaning om at det alltid kan komme noe fallende fra oven hvis ikke hver enkel passer på hele tiden.

Sjekk

Det fiffige med premien på 25.000 kroner, var at gutta på golvet måtte gi den videre. Det gjorde de med store glede og de hadde plukket seg ut et formål som har uvanlig stor sympati i Egersund. Ny buss til Kjerjaneset bo- og servicesenter. Sjåførene Åge Myklebust og Bjørn Svindland var på plass for å ta imot sjekket og de kvitterte med å fortelle om egersundernes forkjærlighet for denne bussen.

– Prislappen er på rundt millionen. Vi har møtte en utrolig velvilje over alt. Jeg har til og med opplevd at folk kommer bort på gate og gir tusenlapper til formålet. Vi får den nye bussen til påske, sier Åge Myklebust.

– Og nå er den fullfinansiert, legger Bjørn Svindland til mens han studerer sjekken. (Til alle undre 30 år. Sjekker er noe foreldrene dine betalte med i forrige århundre).

Arnt Olav Klippenberg

Irriterende?

Jan Leskovdky i DEA forteller at Aker Solutions er knallflinke på HMS.

– De har oppsiktsvekkende bra tall. Når 3,6 millioner arbeidstime kun har tre sting i en finger på minussiden, så er det kjempetall i bransjen, sier han.

– Men er det ikke irriterende å ha en krevende kunde hengende over nakken som passer på dere?

Sveinung Strandnæs smiler av spørsmålet. Han er HMS-ansvarlig hos Aker Solutions Egersund og synes på ingen måte det er irriterende med påpasselige kunder.

– Krevende kunder gjør oss bedre. Vi er i samme båt. Det er lett å samarbeide om HMS fordi vi vil det samme, sier han og finner en jernbit på et bord. Strandnæs griper muligheten begjærlig. Han løfter jernbiten i været slik en vekkelsespredikant ville løftet bibelen.

– Det er dette vi snakker om. Se for deg at denne faller ned fra toppen av installasjonen. Da er den plutselig livsfarlig.

Det virker ikke som om formaningen ødelegger den gode stemningen rundt sjekken og julekakene. Dette har de hørt før, HMS sitter i ryggmargen, det er deres helse det handler om.