Eirin Sund ny lokal LO-sjef: - Jeg er utrolig glad

50 år gamle Sund har sittet tre perioder på Stortinget for Ap i Rogaland, men sto ikke på lista ved høstens valg.

Medlem lenge

Alt i forrige uke brakte Aftenbladet nyheten om at hun var innstilt til LO-jobben, men først mandag kom beskjeden fra LO-sekretariatet i Oslo om at hun er ansatt.

– Jeg er utrolig glad for å ha fått den jobben. LO er en av landets viktigste samfunnsaktører. Det er en arbeidsplass der man kan gjøre en forskjell, sier Sund.

Hun har aldri jobbet i LO tidligere, men meldte seg inn i Kommuneforbundet allerede som 15-åring da hun gikk på yrkesskolen. Tre år senere startet hun sin yrkeskarriere som praktikant i en barnehage.

Arbeid til alle

– Hva blir de viktigste arbeidsoppgavene framover i den nye jobben?

– Først må jeg bli kjent med og lære av all den kompetansen som alt finnes i Folkets Hus, både i LO og i forbundene. Den viktigste jobben er den som vi aldri blir helt ferdig med: arbeid til alle. Jeg tror de fleste i Rogaland kjenner noen som har mistet jobben i den krisen vi har hatt, og som vi ennå ikke er helt ferdig med. Andre viktige oppgaver blir å skaffe flere læreplasser og lærebedrifter, samt å slåss mot de som vil ta snarveier og tyr til arbeidslivskriminalitet, sier Sund.

Å løfte kvinneyrkene blir også en prioritert oppgave.

– Da jeg begynte som praktikant i barnehage, var det i lønnstrinn 1. Med den bakgrunnen faller det naturlig å kjempe for at man også i kvinneyrker skal ha en lønn det går an å leve av.

Stol-leken?

– Du gikk fra Stortinget i høst og blir distriktssekretær i LO. Din forgjenger, Øystein Langholm Hansen, ble i høst valgt inn på Stortinget for Ap. Noen vil vel oppfatte dette som i overkant tett og klamt?

– Jeg forstår at noen kan tro det. Men helt oppriktig: Jeg har ikke informert noen, andre enn mine aller nærmeste, om at jeg ville søke denne stillingen. Det var i alt 70 søkere, har jeg blitt fortalt. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet at jeg er blitt valgt fordi LO mener jeg er den best kvalifiserte for denne jobben. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Eirin Sund.