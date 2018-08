Undheim-lærer tar et oppgjør med landets mest delte Facebook-innlegg

Andrine Bruland blir hyllet for sitt debattinnlegg om brysomme foreldre på foreldremøte. Innlegget ble publisert på bt.no forrige helg og er nå lest over 800.000 ganger.

Bruland, som er psykolog og mamma, mener at foreldre rett og slett krever for mye av skolen og lærerne. I debattinnlegget tar hun et oppgjør med kravstore foreldre. Innlegget ble til etter at Bruland hadde tilbrakt flere timer på foreldremøte i forbindelse med skolestart.

På Facebook er innlegget delt, likt og kommentert over 134.000 ganger. Dermed er det den saken som har skapt mest engasjement på Facebook så langt i år, ifølge tall fra Storboard.

Mange kjenner seg tydeligvis igjen i Brulands beskrivelse av kritiske spørsmål på foreldremøtene.

«Dokumenterer dere skriftlig alle sanksjoner dere setter inn mot hver enkelt elev? Hvordan blir trivselslederne valgt ut? Hvilke kriterier ser dere på, hvordan vet jeg om det har vært en rettferdig prosess hvis mitt barn får avslag? Hva gjør dere med de elendige dusjfasilitetene? Hvorfor har de ikke gym på slutten av dagen istedenfor i starten? Er dere klar over at en fjerdeklassing skal kunne tre svømmeteknikker? Hvorfor tilbys det ikke svømming i 5. klasse? Hekken er for høy, og hva tenker dere å gjøre med at fortauet blir så glatt på vinteren? Hvor mye psykisk helse har dere egentlig på planen, mitt barn stiller ganske dype spørsmål for tiden.»

Svarte med motinnlegg

Innlegget fikk mamma, lærer og assisterende rektor ved Undheim skole, Camilla Hagevold, fra Ålgård til å reagere så kraftig at hun skrev et motinnlegg til Bruland på sin egen blogg.

– Jeg hadde nok ikke skrevet innlegget om det ikke var for at Bruland sitt innlegg ble delt så mange ganger. Det virket som om folk reagerte helt ukritisk med heiarop og delinger. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i beskrivelsen verken som lærer eller som mamma, sier Hagevold.

Hun har jobbet 14 år i skolen og er mamma til en 1.-klassing og en 3.-klassing.

Hun har aldri vært på et foreldremøte der lærerne overøses med kritiske spørsmål.

– Et og annet spørsmål dukker alltid opp, men generelt sett blir det lagt opp til altfor lite debatt etter min mening, sier Hagevold.

Hun er enig med Bruland som mener foreldre må bli ber bevisst egen rolle og hvor langt den strekker seg når det gjelder eget barn, men hun synes ikke innlegget får frem budskapet.

– Foreldre må få lov til å stå på for barna sine, men de må betrakte barna som en del av fellesskapet, ikke som det eneste ene, understreker hun.

– Still spørsmål

Hagevold har en oppfordring til alle de tusenvis av foreldrene som de neste ukene skal samles på foreldremøter rundt om i landet.

– Foreldre skal ikke være redde for å kjempe for barna sine, men de skal heller ikke storme til med kritiske spørsmål. Vi skal bruke den snille stemmen når vi snakker om og til skolen, men det er viktig med debatt.

Her kan du lese hele innlegget til Hagevold som først ble publisert på bloggen skolevegen.com 25.08.18.

De brysomme foreldrene

En av de meste leste og delte sakene på bt.no akkurat nå, er en sak om Andrine som er så irritert på andre foreldre at hun lurer på om det finnes skjult kamera på foreldremøtene. De er altså så teite at de må være skuespillere. Det er flott med engasjerte foreldre som forsvarer skolenes praksis, men jeg har to problemer med dette innlegget.

For det første så bygger Andrines tanker på en del antagelser om andre foreldres oppdragerevner. Det bør man være forsiktig med, tenker jeg, og så synes jeg at det er litt ekkelt at akkurat disse sakene har en tendens til å bli flittig delt. Er det av en slags selvtilfredshet? Spesielt var det også at jeg leste denne saken kort tid etter denne artikkelen om såkalte curlingforeldre. Foreldre vil barna godt, og det finnes sikkert like mange veier til det som det finnes familier. Snakk sammen, lytt til hverandre, heller enn å henge ut andre foreldre i leserinnlegg.

For det andre så adresseres ikke det jeg – både som lærer og forelder, anser som det virkelige problemet med foreldremøter. De aller fleste foreldremøter jeg har vært på, har vært rene informasjonsmøter, der det gjerne stilles både krav og forventninger til foreldre, men ikke åpnes opp for prosesser der foreldre kan komme med innspill, og si noe om hva de forventer. Selv har jeg sittet og brent inne med både kritiske spørsmål og kommentarer, fordi at jeg ikke har lyst til å fremstå som den brysomme lærermammaen. Jeg skulle ønske at man i foreldremøter åpnet for samtalegrupper om ulike tema, for at foreldre kunne med innspill, og for at kritiske stemmer kunne blitt hørt (og om nødvendig – dempet). De er faktisk viktige for å få til endringer.

Foreldre vil det beste for barna sine, og skolen skal være en samarbeidspartner. For å skape en god og inkluderende skole, så bør begge parter legge bort antagelser og fordommer, og lytte, diskutere og samskape.

