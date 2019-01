Liten økning i boligprisene i Stavanger i 2018

I Stavanger økte boligprisene med 0,4 prosent i 2018. Det er svakere enn Oslo (+6,3 prosent) og Bergen (+1,9 prosent), men sterkere enn Trondheim (-0,8 prosent), opplyser Eiendom Norge i en pressemelding.

Thise Jacobsen forteller at økningen i 2018 er noe lavere enn først antatt ved inngangen av året.

– Prisnedgangen i desember 2018 er noe høyere enn forventet, men alt i alt er tallene for hele 2018 gode i forhold til utviklingen vi har hatt de siste fem årene.

Lars Idar Waage

Flat prisutvikling

Siden 2014 har Stavanger hatt en prisnedgang på 9 prosent. Thise Jacobsen mener at tallene fra 2018 viser at markedet er i endring.

– Stavanger har ofte et marked som svinger mye, men 2018 har vært et et år med flat prisutvikling. Det vil si at prisutviklingen har vært omrent på nivå med prisveksten.

– Prisutviklingen kan skyldes at flere er i arbeid, klare renter, bedre lønnsoppgjør og et positivt marked.

Gjennomsnittspris på bolig i Stavanger er nå 3.184.593,-.

Solgt flere boliger

Eiendom Norge opplyser at det ble solgt 4312 boliger i Stavanger i 2018. Det er 8,2 prosent flere enn i 2017.

– Det er en vesentlig økning fra 2017 til 2018, og i høst har det vært særlig bra. Fra begynnelsen av høsten og frem til årsskiftet har det vært 10 prosent økning i antall solgte boliger. Det er sjeldent, konstanterer Thise Jacobsen.

Oppgang i priser på borettslagsboliger

Tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) prisstatistikk viser at prisene på borettslagsboliger falt 0,3 prosent i 4. kvartal. 2018 sett under ett, viser en oppgang på 2,8 prosent.

De regionale tallene viser en oppgang i Oslo og Stavanger, og nedgang i Trondheim og Tromsø.