Nytt prosjekt skal redde flere liv

Når Glenn Bjarne W. Dirdal kommer inn i rommet, ser han Anne ligge livløs på gulvet. Han ringer alarmsentralen, og forklarer hva som har skjedd.

Personen i den andre enden ber Glenn begynne med førstehjelp. Han setter seg ned på kne, og starter med kompresjoner. Han teller fra 1 til 30.

– Publikum er viktige

Anne er heldigvis en dukke, og ikke et ekte menneske. Men hadde situasjonen vært ekte, hadde hjerte- og lungeredning vært avgjørende for å redde livet hennes.

– Hvis noen får hjertestans tar det omlag ni minutter fra du ringer ambulansen til den kommer. Da er publikum svært viktige, sier beredskapsansvarlig i Norsk Folkehjelp Sandnes, Lars Petter Thorkildsen.

– Hva kunne publikum gjort for å redde Anne?

– Publikum kunne ringt 113, og utført førstehjelp, svarer Thorkildsen.

Fakta: Dette gjør du hvis du kommer til et ulykkessted 1. Rist i personen for å sjekke om de er ved bevissthet. Få oversikt over situasjonen. 2. Ring 113. 3. De på kommunikasjonssentralen vil spørre deg spørsmål, og forklare deg hva du skal gjøre. 4. Ofte innebærer dette førstehjelp, som består av 30 kompresjoner og 2 innblåsninger. Fortsett med førstehjelp til akutthjelpere eller ambulansepersonell kan overta. Kilde: Beredskapsansvarlig i Norsk Folkehjelp Sandnes, Lars Petter Thorkildsen.

Nasjonal dugnad

Tirsdag 15. januar ble pilotprosjektet «Frivillige akutthjelpere» åpnet på Stavanger Universitetssykehus (SUS). Prosjektet er en del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

– Vi har gledet oss lenge til denne dagen, sier Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

– Nå kan endelig våre frivillige melde seg opp som akutthjelpere.

Pilotprosjektet gjør at frivillige mannskaper, slik som Norsk Folkehjelp, blir en del av Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK).

– Å få frivilligheten koblet på AMK-systemet blir et unikt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige, sier Westhrin.

Fakta: Frivillige akutthjelpere – Prosjektet gjør at frivillige mannskaper, som Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp, blir en del av Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK). – Ved bruk av nettbrett kan AMK-sentralene se hvor akutthjelperessursene befinner seg, og sende ut informasjon. På den måten kan frivillige akutthjelpere være på ulykkessted før ambulansen ankommer. – Konseptet skal nå testes i Stavanger og Tromsø. Basert på erfaringene fra disse stedene skal konseptet spres nasjonalt.

Pernille Filippa Pettersen

Håper å redde flere liv

Frivillige hjelpeorganisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp er ofte å se på store arrangementer. Ved bruk av et nytt system kan AMK-sentralene se hvor akutthjelperessursene befinner seg, og sende ut informasjon. På den måten kan frivillige akutthjelpere være på ulykkessted før ambulansen ankommer.

– De vil sende ut de akutthjelperne som er nærmest, forteller Thorkildsen, som håper at flere liv kan reddes gjennom dette prosjektet.

Det er også Universitetssykehusets visjon.

– Med dette prosjektet er sjansen større for at nødvendig hjelp kommer på stedet tidlig, og ved tidlig innsats kan flere liv reddes, sier fagdirektør hos SUS, Eldar Søreide.

Pernille Filippa Pettersen

Berømmer Stavangerregionen

Blant politikere, frivillige og ansatte hos SUS var også eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til stede på arrangementet. Hun hadde æren av å klippe snoren, som markerte at prosjektet var i gang.

– Akutthjelperne er en gruppe som gjerne vil hjelpe, og som har kompetanse. Derfor er det flott at de blir en del av et system, slik at frivillige og profesjonelle kan jobbe sammen, sier Michaelsen til Aftenbladet.

– Jeg vil også berømme Stavangerregionen som tar føringen for dette prosjektet.