Varhaug-saken: Flere forsøkte å hjelpe siktede før drapet

Dokumenter Aftenbladet har fått innsyn i, viser at flere aktører forsøkte å hjelpe 17-åringen som er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård. Kun dager før drapet fikk han avslag ved et psykiatrisk senter.