Buss for tog mellom Varhaug og Sandnes i neste uke

Mellom 9. og 12. august vil det bli utført vedlikeholdsarbeid på Jærbanen mellom Sandnes/Skeiane. Dermed blir det buss for tog på enkelte ruter på strekningen i perioden.

Vedlikeholdsarbeid pågår i skinnegangen mellom Sandnes og Varhaug mellom 9. og 12. august. Foto: Bane Nor

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Maskiner og mannskap fra Spordrift AS og Mesta AS vil være i sving fra klokken 12.06 til 17.40 hver dag i perioden 9. til 12. august, opplyser kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane Nor i en pressemelding.

Go-Ahead setter opp buss for tog på strekningen når det blir nødvendig å stenge på grunn av arbeid i skinnegangen.

Bussene settes opp mellom Sandnes sentrum og Varhaug, og bussene vil ha oppstilling ved Bystasjonen kjøpesenter i Sandnes.

Sporbruddet vil berøre noen Sørtog, og det vil også kjøres buss for tog for disse. Bussene fra/til Stavanger og Sandnes vil kjøre direkte til/fra Moi. Reisende fra Bryne tar buss for tog via Egersund til Moi. Bussene vil ha tidligere avgangstider, og disse står oppført i rutetabellen.

Kunder fra Jåttåvågen må ta lokaltoget til Sandnes Sentrum for overgang til buss derfra, ifølge pressemeldingen.

Sjekk om endringene angår din tur her.