– Dette er den prisen som er gjevest for alle eventyrere i Norge. Det er en stor ære å være nominert, sier Fuglestad.

52 dager i kano

Sammen med Ivan Sigmundsen fra Sandnes og Peter Lind Gupta fra Kristiansand padlet Fuglestad som ekspedisjonsleder sist sommer over 3200 kilometer langs Yukon-elven. De tre ble de første nordmenn som krysset Alaska i kano. Turen tok 52 dager, og ble behørig dokumentert gjennom flere artikler i Aftenbladet.

Prisen deles ut på Hvitserk Ekspedisjonsfestival i Oslo 21 oktober. Det er mulig å stemme på kandidatene, og folkets stemmer vil bli tatt med i vurderingen av en jury.

Kontakt med ulver

Ekspedisjonen på Yukon inneholdt både drama og store naturopplevelser.

En gang gikk guttene i land for å snike seg innpå en elgku med kalv for å fotografere. De endte i stedet opp nær en flokk med over 20 sultne ulver. Elgen benyttet muligheten til å komme seg unna, og ulvene rettet da oppmerksomheten raskt mot guttene.

I over en times tid sirklet ulvene rundt dem. På det nærmeste var de kun 10 meter borte. Når ulvene kom for nær, reiste Marius seg opp, og ulvene trakk da til side. De tre satt bevisst på huk for å virke lavest mulig i terrenget, og på den måten fortelle rovdyrene at de ikke utgjorde noen trussel. Men da Ivan tok fram hagla og fyrte av et skudd, fikk ulvene fart på seg innover i buskene.

Sju nominerte

Fuglestad har siden hjemkomsten i august jobbet for Hetland Sport i Sandnes. Der skal han også holde foredrag om Alaskaturen 19. oktober.

– Jeg planlegger en ny ekspedisjon, som blir større enn denne, men det blir ikke før neste år, sier Marius Fuglestad.

De andre nominerte til «Årets eventyrer 2017» er Kari Schibevaag fra Stavanger. Hun er nominert for å ha forsøkt å kite over Svalbard. Vibeke Sefland fra Kristiansand besteg både Mount Everest og Lhotse i løpet av 2017. Linda Eirin Eiken og Therese Moe Øye gikk over Grønland i Fridtjof Nansens skispor. Truls Hestengen og Jostein Hult syklet fra Bøler til Beijing. Martin Skaar Olslund friklatret en særs vanskelig rute i Vågakallen i Lofoten. Siste nominerte er Henriette Bjørge som startet skiskole for jenter i Afghanistan.