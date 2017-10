Rogaland først ute med Parkinson-prosjekt

Pilotprosjektet ParkinsonNet har som mål å få til en helhetlig og kompetent oppfølging av personer med Parkinsons sykdom, slik man alt har greid i Nederland.

Fysioterapi

Rundt 8000 personer lever med denne kronisk degenerative sykdommen i Norge. Pasientgruppen krever oppfølging og behandling fra ulike disipliner i helsevesenet, både i første- og andrelinjetjenesten

Sammen med Helsedirektoratet skal Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og Norges Parkinsonsforbund samle ergoterapeuter og fysioterapeuter til opplæring i den nye modellen.

Egentrening

ParkinsonNet ble lansert i april som et 2-årig pilotprosjekt. Første kurs holdes 24. - 26. oktober i Rogaland, i første omgang for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Parallelt arrangeres et kurs for sykepleiere i regionen.

ParkinsonNet er utviklet i Nederland og tilbyr systematisk opplæring av fagpersoner samt mulighet for å kommunisere direkte med pasienten og mellom faggruppene. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er også viktige elementer i ParkinsonNet.

Gjør en forskjell

– Dette er en meget spennende oppgave som gir en unik mulighet til å virkelig gjøre en forskjell for pasientene. Responsen fra faggruppene er svært positiv, sier overlege Michaela Dreetz Gjerstad, som er koordinator for pilotprosjektet i Rogaland.