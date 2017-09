Mandag var det over 20 grader i alle byer og fylker på Vestlandet og i Trøndelag, og den siste uken har det vært mildt og fint høstvær med behagelige dagtemperaturer på 17–19 grader i Rogaland. Men værmeldingen for helgen er ikke like lovende.

– Er det helt slutt på det fine høstværet nå i helgen?

– Ja, nå er det ventet nedbør fra fredag ettermiddag, og det kan blåse sterk kuling utsatte steder langs kysten. Det begynner å regne i sør fredag ettermiddag, men nedbøren trekker videre innover hele fylket utover kvelden, sier meteorolog Steinar Skare ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Lørdag formiddag kan det også blåse sterk kuling fra sørøst utsatte steder langs kysten før vinden løyer noe utover dagen. Det er også ventet mye nedbør.

– Fra fredag kveld og fram mot søndag kan det bli mellom 60 og 90 millimeter nedbør i løpet av 24 timer på enkelte steder sør i fylket, og det kan bli sendt ut Obs-varsel, sier Skare.

Det er ventet mest nedbør i Sør-Rogaland fra Stavanger og lenger sørover.

– Temperaturene synker også med dagtemperaturer mellom 12 og 15 grader, sier Skare.