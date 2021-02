Slutter som Bate-direktør etter 11 år

Paul Boxill er ferdig som administrerende direktør i Bate boligbyggelag.

En av kampsakene til Boxill har vært å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Foto: Kristian Jacobsen

Janne Håland Journalist

For mindre enn 50 minutter siden

Det har over tid pågått en dialog mellom Boxill og styreleder i Bate om å finne det beste tidspunktet for Boxills planlagte avgang som øverste leder. Partene har nå blitt enige om at tiden for det er riktig, står det i en pressemelding fra Bate.

Boxill har vært administrerende direktør i boligbyggelaget siden 2010. Han ledet blant annet sammenslåingen da Sandnes og Stavanger boligbyggelag slo seg sammen til Bate i 2014.

– I Bate har vi bygget for alle, og tatt et særlig ansvar for å hjelpe unge førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. Det har vært viktig kampsak for meg i disse årene. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge en proaktiv organisasjon som jobber bredt med å utvikle gode bomiljø, og forlater Bate i trygg forvissning om at selskapet er godt rustet for framtiden, sier Boxill i meldingen.

Også i Aftenbladet har Boxill frontet kampsaken sin:

Han skrev også selv om temaet i dette debattinnlegget i Aftenbladet i fjor.

Boxill beskrives av kolleger som en tydelig leder som har representert boligbyggelaget på en god måte.

Prosessen med å finne erstatteren starter umiddelbart. Line Andersen Nyberg er konstituert som ny administrerende direktør for boligbyggelaget. Line kommer fra stillingen som økonomi- og finansdirektør og har arbeidet i boligbyggelaget siden 2004. Ny direktør søkes å være på plass senest i august i år, skriver Bate i pressemeldingen.