De våknet til en kalddusj, men har på fem måneder hatt over 20.000 gjester på Bryne

Rike eiere ga dem frie tøyler til å bygge om og drifte nye Hotell Jæren. To uker før gjenåpningen, kom koronaen. Så hvordan gikk det?

Ikke uventet. Rommet der Erling Braut Haaland troner over senga er blitt det mest populære rommet på det nyrenoverte hotellet, forklarer vertskapet Else Strøm Larsen, til venstre, og Mette Vigre. Her fotografert da de måtte ha stengte dører i et fiks, ferdig hotell. Det åpnet først 2.juni. Foto: Pål Christensen

– Det har gått over all forventning, kvitrer hotelldirektør Mette Vigre (34), som på Bryne har 70 prosents belegg - i en måned som oktober og i en krisetid for hotellbransjen i Norge.

I juli var belegget 93 prosent, et historisk tall for hotellet. Da var det Norge som ferierte på Jæren. De største gruppene kom fra Bergen og Sørlandet. Mange kombinerte oppholdet med et besøk i Kongeparken.

– Og nå får vi utrolig mange bestillinger på kurs og mindre konferanser, så dette er kjekt, sier Mette Vigre.

Fikk et tilbud de ikke kunne avslå

Det var hun og Else Strøm Larsen (37) som fikk et tilbud de ikke kunne avslå. Europrisgründer Wiggo Erichsen, som eier Hotell Jæren sammen med Helge Orstad, gjorde det klart at de nå ville satse skikkelig og tungt. De ville at kvinnene ikke bare skulle drive hele bedriften som et privat frittstående hotell, de ville også at de skulle ta seg av renoveringen.

– Vi fikk helt frie tøyler. Det var bare fantastisk, sa de da Aftenbladet tidligere skrev om satsingen på det som begge var deres gamle arbeidsplass.

De fikk realisere en drøm.

Mette Vigre var bare 15 år da hun fikk jobb i oppvasken på Jæren hotell. Hun gikk gradene og ble restaurantsjef. Else Strøm Larsen var 18 år da hun ble bartender samme sted, og avanserte til booking- og resepsjonssjef.

Begge hadde vært på hotellet i rundt ti år, da Mette ble tilbudt jobb i det nye Høghuset på Bryne. Hun tok med seg kollega Else og i åtte år drev de kantine og konferansdedelen i fylkets høyeste hus. Nyttår takket de for seg og tok utfordringen med å gjenåpne Hotell Jæren.

Sto med ferdig hotell og stengte dører

Men så ble Norge stengt ned; 12. mars, to uker før de skulle åpne med fullt hotell med over 200 gjester. I tillegg lå fire millioner kroner inne som bestillinger for et produkt ingen hadde sett. Alle ansatte måtte permitteres. Åpningen ble utsatt til man visste mer om hvordan koronaen ville påvirke driften.

Først 2. juni åpnet dørene. Og fram til sist torsdag hadde hotellet 10.100 overnattingsgjester og rundt 10.000 gjester på konferanse, selskap eller bespisning i Matbaren, viser en oversikt vertskapet lager for Aftenbladet.

I helgen ble også kronprins Haakon en av gjestene til Mette Vigre, til venstre, og Else Strøm Larsen på Hotell Jæren. Kronprinsen bodde ikke på hotellet men deltok på banketten som ble holdt der etter NM i surfing. Foto: Privat

Da er ikke den siste travle helgen regnet med, der også prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon dukket opp som gjester på banketten etter NM i surfing.

Innstilt på at ting kan snu

– Men hvordan kan dere å ha nesten fullt hus i oktober?

– Vi har hatt jevnt med kurs. Det hjalp også at en stor gruppe valgte å bo her mens de var i distriktet på jobb. Det gjorde at hotellet var helt fullt i ti dager. Men bestillingene kommer ofte med kort varsel. Derfor er vi også innstilt på at ting kan snu fort, forklarer Mette Vigre.

Mette Vigre og Hotell Jæren var rigget for å ta 600 gjester samtidig, men det var før koronaen. Foto: Pål Christensen

De fikk også en ekte kald dusj på hotellets første dag. Alle dusjene var uten varmt vann. Men det ble fikset samme dag.

– Ellers har vi til nå fått testet bygget i alle retninger og lært på den harde måten. Noe må vi også rette på. Blant annet var en stol-gruppe for bråkete, oppsummerer vertskapet som driver et hotell fra 1977. Tanken da det åpnet var at det skulle få samme betydning for Jæren som Atlantic hadde for Stavanger. Slik ble det. Hotellet har fulgt jærbuen i 43 år, og det har ligget som et landemerke ved innkjørselen til Bryne, rett ved siden av kirken.

Det har 52 rom, en konferansedel med fem store og tre mindre møterom, en festsal for 300 personer med egen scene og matbar for 50 personer. Og på en julebordskveld er Hotell Jæren rigget for å ta 600 spisegjester samtidig, men det var før koronaen. Bedriften har ti ansatte på heltid og 20 på deltid.