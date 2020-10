Mannen som kjørte i 230 km/t i Ryfylketunnelen får ikke kjøre bil på mange år

I SnapChat-gruppen «De Utvalgte» delte den unge sjåføren videoen som dokumenterer råkjøringen. Total mangel for respekt for andres liv og helse, svarer dommeren i Jæren tingrett.

Foto: Tor Inge Jøssang

Natt til søndag i slutten av juni i år, like over midnatt, kjørte mannen ned i Ryfylketunnelen i løpet mot Solbakk.

Han var ikke alene i bilen, men hadde med seg en passasjer. Der nede kommer bilen opp i en voldsom hastighet og når nesten 240 kilometer i timen på speedometeret (se video).

Kameraten som satt på i bilen har i etterkant omtalt kjøringen som «galskap».

Tall Aftenbladet har hentet inn viser at det i snitt mistet to førere førerkortet sitt hver dag i år i Sør-Vest polititidistrikt - grunnet hastighet (se fakta).

Siktede forklarte i retten at han ikke tenkte klart over om han hadde kontroll på bilen i farten eller om han utsatte andre for fare. Han sa selv at han var «hard på gassen» og at han ble «revet med».

Filmet - for å tøffe seg

Farten han fikk i tunnelen sørget han selv for å dokumentere.

Han filmet med mobiltelefonen da han kjørte. Videoen ble delt på SnapChat-gruppen «De Utvalgte».

I retten forklarte den unge mannen, som på gjerningstidspunktet kun var 18 år gammel, at han gjorde det for å tøffe seg.

Filmene ble ifølge dommen distribuert til ti til femten av siktedes venner.

Også vennen som satt på, spredte filmer av kjøringen.

Retten uttaler i dommen at de er enig med aktor i at allmennpreventive grunner gjør seg her gjeldende med særlig tyngde i dette tilfellet: Sammenholdt med alderen til siktede, taler dette for at en markert reaksjon er viktig for å vise de som faktisk mottok videoene og allmennheten for øvrig, at slik fartslek ikke tolereres, og slås hardt ned på.

I Ryfylketunnelen er høyeste tillatte hastighet 80 kilometer i timen.

Skjerpende omstendigheter

Politiet etterforsket i utgangspunktet en annen sak da de kom over videoopptaket.

Retten fant flere skjerpende omstendigheter: Han filmet underveis og han hadde med seg en passasjer i bilen.

“Når siktede da for en del av kjøringen i tillegg hadde den ene hånden av rattet for å filme, er det åpenbart at enhver uforutsett hendelse kunne blitt katastrofal for siktede selv og hans passasjer, selv om det ikke var andre trafikanter i tunnelen”, står det å lese i dommen.

Han har ved sine handlinger utvist total mangel for forståelse for vegtrafikklovens regler, og respekt for andres liv og helse, skriver dommerfullmektig Sindre Anfinsen Sandal i dommen.

Uten lappen i fem år

Den unge mannen, som i utgangspunktet er lærling, og som trenger tilgang på bil og førerkort i utøvelsen av sin profesjon, kan de neste fem årene ikke sette seg bak rattet.

Han skal i tillegg sone fem måneder i fengsel for forholdet.

Siktede har erkjent straffskyld, og samtykket til tilståelsesdom. Tilståelsesdom er en forenklet fremgangsmåte hvor straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

Nettopp vekten av tilståelsen i denne saken må ses på bakgrunn av at han er tatt på ferske spor, og med overveldende bevis mot seg, skriver dommeren som også skjerpet straffen: Aktor anførte i utgangspunktet en tapstid på fire år og seks måneder.

Sammenholdt med at det er tale om en engangshendelse, finner retten ikke grunn til å frata ham førerretten for alltid, skriver dommeren.