16 ordførere har signert opprop for medisinutdanning i Stavanger

Sammen med 15 andre ordførere har Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) signert et tverrpolitisk opprop til Stortinget om viktigheten av å etablere et medisinstudium ved Universitetet i Stavanger.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) foran, Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) bak fra venstre, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) er blant ordførerne som sterkt signaliserer at de ønsker medisinutdanning til UiS. Foto: Jon Ingemundsen

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

- Dette handler ikke bare om selve studiet, men like mye om de ringvirkningene det vil gi, både for Rogaland og Norge som nasjon, sier Stavanger-ordfører Nessa Nordtun i en pressemelding.

Sammen med de andre ordførerne sender hun nå et tydelig signal til Stortinget og regjeringen om at Stavanger og UiS sterkt ønsker seg medisinutdanning.

Ordførerne som har signert oppropet er:

Marianne Chesak – fylkesordfører i Rogaland fylke

Kjetil Slettebø – ordfører i Bjerkreim kommune

Odd Stangeland – ordfører i Egersund kommune

Frode Fjeldsbø – ordfører i Gjesdal kommune

Jonas Skrettingland – ordfører i Hå kommune

Bjørn Laugaland – ordfører i Hjelmeland kommune

Sigmund Rolfsen – ordfører i Klepp kommune

Stian Giil Bjørsvik – ordfører i Kvitsøy kommune

Gro Helleland – fungerende ordfører i Lund kommune

Jarle Bø – ordfører i Randaberg kommune

Stanley Wirak – ordfører i Sandnes kommune

Jonas Andersen Sayed – ordfører i Sokndal kommune

Tom Henning Slethei – ordfører i Sola kommune

Kari Nessa Nordtun – ordfører i Stavanger kommune

Irene Heng Lauvsnes – ordfører i Strand kommune

Reinert Kverneland – ordfører i Time kommune



Stavanger-ordføreren peker på byggingen av nytt sykehus i umiddelbar nærhet til universitetet som en positiv faktor for å etablere medisinutdanning i Stavanger. Nye SUS, som skal stå ferdig i 2023, vil bli blant landets største sykehus. Det vil ha et større pasientgrunnlag enn eksempelvis sykehuset i Trondheim.

– UiS ønsker å gi primærhelsetjenesten større plass i medisinutdannelsen. Det kan bidra til en nødvendig rekruttering til fastlegeyrket. I flere norske kommuner er det utvilsomt en fastlegekrise, sier Nessa Nordtun.

Grimstad-utvalget konkluderte i sin rapport med at Norge utdanner for få leger. Utvalget mener også at det er ønskelig at andelen leger som utdannes utenlands reduseres fra dagens 47 prosent. I den sammenheng mener ordførerne i Sør-Rogaland at et utdanningsløp gjennom Universitet i Stavanger er et naturlig valg.

Det nye sykehuset på Ullandhaug skal etter planen stå ferdig i 2023.