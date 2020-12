Gunn Merete Lodes søster: - Sårt og litt vondt

Familien ønsker ikke å bruke mer tid på å tenke på drapsmannen som nå kan bli løslatt.

Gunn Merete Lode ble drept i 2001. Nå vil lagmannsretten løslate mannen som er dømt for drapet. Foto: Politiet/NTB

Ola Fintland Journalist

Det sier søsteren Torill Lode til Jærbladet.

Torsdag kom beskjeden om at Borgarting lagmannsrett vil løslate danske Kim Poulsen, som er dømt for drapet på Gunn Merete Lode i 2001.

57 år gamle Kim Poulsen ble i 2008 utvist fra Norge med virkning fra dagen han løslates, og vilkåret for prøveløslatelsen er at han forlater Norge og at han ikke returnerer.

– Vi har vel egentlig sett at det gikk den veien, men uansett hvor godt forberedt du tror du er, når dagen kommer, er det sårt og litt vondt, sier søsteren Torill Lode til Jærbladet.

Familien har brukt mye tid på å tenke på drapsmannen og ønsker nå å sette en strek. De tror heller ikke at en anke til Høyesterett vil føre fram.

– Vi har brukt så mye tid på å tenke på ham. Han skal ikke få mer tid nå, sier søsteren til lokalavisen.

Familiens bistandsadvokat har tidligere sagt følgende til Aftenbladet om saken.

– Det er klart at når slike ting kommer opp, så blir det en gjenopplevelse av det som skjedde. Det er det søsteren til Gunn Merete Lode formidler i kveld. Hun beskriver en kroppslig reaksjon og at en kjenner på savnet og det som skjedde den gangen, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til Aftenbladet.