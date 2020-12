To lokale bedrifter har dratt inn 327 millioner i arbeid for ett datasenter

Denne gjengen på industriavdelingen til Sig. Halvorsen på Bryne har et nært forhold til Green Mountain. Kjetil Wold, til venstre, og Stian Klausen, til høyre har i fem år pendlet jevnlig fra henholdsvis Vigrestad og Kvernaland for oppdrag på Rennesøy. Her er de sammen med Rasmus Møller Fredriksen foran tidenes største kontrakt for Sig. Halvorsen, deler av rørsystemet til det nye universitetssjukehuset. Foto: Geir Sveen

Sig. Halvorsen As og OneCo legger nå fram alle sine tall for oppdrag for Green Mountain på Rennesøy - i håp om at folk ser ringvirkningene dersom Time åpner for et enda større datasenter på Kalberg.

