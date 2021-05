– Når vi snakker om ungdomsmiljø, ser vi et før og et under korona, sier rektor Finn Lea

Rektor på Kannik, Finn Lea, retter pekefingeren mot voksne. – Språket blant ungdommene kommer fra filmer, fra nettet og fra stand-up-komikere. De lærer jo av oss voksne og det vi synes er festlig, sier Lea. Jon Ingemundsen

Koronaen har ødelagt svært mye av det sosiale arbeidet ved skolene. – Når vi snakker om ungdomsmiljø, ser vi at det er et før og et under korona, sier rektor Finn Lea.

