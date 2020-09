Flybussen og Kystbussen rammes av streik fra lørdag

Flybussen til og fra Sola og Kystbussen mellom Bergen-Haugesund og Stavanger må parkere hvis bussjåførstreiken fortsetter fra lørdag. Også transporten til Preikestolen rammes.

Det bekrefter Jon Kristian Fadnes fra Boreal til Aftenbladet.

1500 bussjåfører i Rogaland er tatt ut i opptrappingen av bussjåførstreiken. Opptrappingen settes i verk fra lørdag. Hittil er det Østlandet som har vært rammet av streikeuttaket.

Når streiken utvides til Rogaland, Vestland og Trøndelag, lammes alle de største norske byene.

Krav: Mer familieliv og bedre lønn

Sjåførene i fire fagforbund, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet, krever høyere lønn, på nivå med industriarbeiderlønnen. De mener lønna til sjåfører har blitt dårligere sammenlignet med andre yrker de siste 13 åra, da sjåførene ble lovet et lønnsløft.

Skiftordningen er også lite familievennlig, og dårlig kompensert, mener sjåførene som er organisert i fire ulike fagforeninger.

Arbeidsgiver sier at hvis lønna skal øke må fylker og kommuner betale mer for busstjenestene.

Kystbuss og Flybuss

– Det er nå også klart at Flybussen Stavanger og Kystbussen må innstilles ved en eventuell opptrapping av streiken, sier Jon Kristian Fadnes fra Boreal.

Torsdag skrev Aftenbladet at alle Kolombus sine busser på Nord Jæren, Ryfylke, Dalane og Nordfylket lammes fra lørdag hvis busstreiken fortsetter.

Rogaland fylke sine videregående skoler innfører digitalskole fra mandag, hvis det fortsatt er busstreik.

Kolombus

– Vil til enhver tid oppdatere våre digitale kanaler slik at våre passasjerer får den informasjon de har behov for, sier Grethe Skunderg i Kolombus.

De fire bussoperatørene som opererer bussene for Kolombus er:

Norgesbuss på Nord-Jæren, VY på Haugalandet og Jæren/Dalane, Tide i Ryfylke nord, og Boreal i Ryfylke sør. Operatørene har arbeidsgiveransvar for om lag 1500 sjåfører.

Fly- og ekspressbussruter:

Følgende ruter innstilles ved en eventuell opptrapping av streiken:

Trysilekspressen og Kystbussen (for mer informasjon, se Nor-way.no

Flybussen Stavanger, Flybussen Kristiansand, Flybussen Kirkenes, Flybussen Sortland, Flybussen Harstad og Flybussen Narvik (for mer informasjon, se Flybussen.no

Pulpit Rock Tours

Offentlige rutebusser:

Rutebuss og skoleskyss Boreal kjører i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland og Agder vil i stor grad bli innstilt ved en eventuell opptrapping av streiken

Riksmeklingsmannen og Regjeringen kan avbryte en lovlig arbeidskonflikt med begrunnelsen at det er fare for liv og helse. Hvis det skulle skje i busstreiken, at det blir såkalt tvungen lønnsnemd, vil begrunnelsen mest sannsynlig være smittevern og økt fare for smitte når flere må reise trangere på andre transportmidler.

Streiken kan i teorien bli avblåst før opptrappingen settes i verk.

