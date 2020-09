Ullandhaugtårnet sånn du kjenner det. Men visste du at det er en leilighet der? Bli med inn og se de unike bildene.

Historien om Ullandhaugtårnet: Se de unike bildene fra innsiden

Vi er i Ullandhaugtårnet. Visste du at det ligger en liten leilighet, som ikke lenger er i bruk, her?

Bak den nederste vindusrekka du ser fra bakken, i det som kalles andre nivå. Står du på bakken er du 131 meter over havet. 12 meter høyere ligger leiligheten.

Den var til bruk for montører som jobbet på og ved tårnet. Helt siden 60-tallet har folk sporadisk overnattet her. To netter på en, ei natt på en annen. Langt over resten av Stavanger. Kaffen i skapet er fra 2015, så det er ikke årevis siden leiligheten sist var i bruk.

