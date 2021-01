Ny smitterekord i Stavanger

Fredag var det 58 nye koronasmittede i Stavanger. Det har aldri før vært så mange på én dag, og beredskapssjefen ber folk om å holde seg mest mulig hjemme i helgen.

– Det er en krevende situasjon nå, med mye smitte. De neste dagene blir avgjørende for om vi klarer å ha kontroll, og vi oppfordrer folk til å begrense sosial aktivitet fremover. Denne helgen bør alle holde seg mest mulig hjemme, sier beredskapssjef Torstein Nielsen.

Flere skoleklasser og helseinstitusjoner er rammet, og kommunen jobber nå med å få oversikt og varsle alle som er berørt. Nærmere opplysninger blir sendt ut senere i dag.

Mange nærkontakter

49 av de 58 smittede fredag er nærkontakter av kjent smitte. Én er reiserelatert, to har ukjent smittekilde og seks har usikker smittekilde. Totalt ble 831 personer testet.

Smittetallet gjør altså et byks fra dagen før, da det «bare» var 23 positive. Onsdag var det 18 smittede, mens tirsdag var tallet 50.

– Vi hadde forventet høye smittetall denne uka, men hvorfor det går sånn opp og ned fra dag til dag, vet vi ikke. Vi har sett det samme i andre byer også, blant annet i Bergen, der smittetallet også har variert veldig fra dag til dag. I tillegg er det litt forsinkelser på grunn av stor pågang hos mikrobiologisk avdeling på sykehuset. Dermed tar det lenger tid å få svar på koronatestene, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

De 58 smittede fredag fordeler seg slik:

0–9 år: 5

10–19 år: 13

20–29 år: 18

30–39 år: 11

40–49 år: 5

50–59 år: 2

60–69 år: 2

70–79 år: 2

I løpet av årets første åtte dager er 226 personer i Stavanger smittet av koronaviruset.

Bare én gang tidligere har Stavanger hatt i nærheten av så høye smittetall på en dag. 30. desember fikk 50 personer påvist covid-19 i kommunen.

Smitte på to skoler

Totalt 25 elever og sju ansatte er i karantene etter at elever ved skolene Kampen og Eiganes testet positivt for covid-19 i dag.

På Kampen skole dreier det seg om en elev på tredje trinn. Eleven har kun vært på skolen tirsdag denne uken, fikk symptomer onsdag og testet seg torsdag.

– Vi fikk beskjed om smitten i 12-tiden i dag og hele klassen ble sendt hjem med én gang. De er nå i karantene til og med 15. januar, forteller rektor Anne Kirsti Drivdal Grytten ved Kampen skole.

Medelevene i den aktuelle klassen – totalt 20 elever – og tre ansatte regnes som nærkontakter. Resten av tredje trinn stiller på skolen på mandag som vanlig.

I tillegg har en elev ved Eiganes skole testet positivt for covid-19 fredag kveld. Fem medelever og fire ansatte er i karantene fram til 15. januar.

– Vi har god oversikt over smittesporingen og alle berørte foresatte og ansatte som er nærkontakter har fått beskjed, forteller rektor Colin Pritchard Davies ved Eiganes skole.

10 nye i Sandnes

I Sandnes meldes det lørdag om 10 nye smittede. Disse er:

- Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

- Mann 30-40 (nærkontakt)

- Mann 40-50 (tilreisende rødt land)

- Mann 20-30 (nærkontakt)

- Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

- Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

- Kvinne 20-30 (smittesporing pågår)

- Barn/ungdom under 20 (smittesporing pågår)

- Mann 20-30 (smittesporing pågår)

- Barn/ungdom under 20 år (nærkontakt)