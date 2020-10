– Hvorfor slippes trailere forbi bilkøen i Mortavika?

Onsdag ettermiddag var det lange køer inn mot og på ferjeleiet i Mortavika. Foto: Fredrik Refvem

Gang på gang har Stian C. Kvandal irritert seg over at vogntog slippes forbi lange ferjekøer i Mortavika, med det resultat at bilister som kom før dem må stå igjen på kaien. Onsdag skjedde det igjen.