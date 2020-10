Millioner fra regjeringen skal sikre Tour of Norway i Stavanger

Flertallspartiene i Stavanger kommune kuttet støtte til Tour of Norway. Nå har regjeringen reddet dem. – Dette er det avgjørende fundamentet vi trenger, sier arrangøren.

Roy Hegreberg, daglig leder av Tour of Norway, her under Hammer Stavanger i 2018. Foto: Marie von Krogh

Det som startet som et lokalt initiativ fra lokalpolitikere i Stavanger, har endt med at regjeringen setter av 10 millioner til internasjonale sykkelritt, som vil gjelde Tour of Norway og Ladies Tour of Norway i 2021.

Dette var til stor glede for arrangøren:

– Dette er det avgjørende fundamentet vi trenger i bunn for at dette blir noe av. Nå kan vi planlegge og få til et best mulig arrangement neste år, jubler Roy Hegreberg, daglig leder i Tour of Norway.

Pengene fordeles mellom Tour of Norway og Ladies Tour of Norway. De 5 millionene utgjør 25 prosent av budsjettet til Tour of Norway, som totalt er på 20 millioner.

– Vi har Skandinavias største og sterkeste startfelt på Tour of Norway, og det koster selvsagt en del. Det er gratis for publikum, så vi er avhengig av bidrag fra det offentlige og sponsorer for å gjennomføre arrangementet, sier Hegreberg.

Hovedarenaen blir Stavanger

Hegreberg, som tidligere har arrangert Tour des Fjords og Hammer Stavanger, forteller at hovedarenaen for Tour of Norway i år vil være Stavanger-regionen.

– Regionen har et sterkt sykkelmiljø. Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Hoelgaard-brødrene og Erlend Blikra kan alle komme hjem og vise seg fram. Også de beste talentene i Team Coop kan vise seg fram på hjemmebane.

Støtten de nå mottar, er etterlengtet. I 2020 har alle sykkelritt avlyst på grunn av covid-19, og Tour of Norway har slitt med å sikre det økonomiske fundamentet for neste år.

– Vi må bruke midler på å lage arenaer selv, og det er en kostbar TV-produksjon. I tillegg er det ryttere fra rundt om i Europa som skal komme hit, og det er en kostnad å få dem på plass. Det trengs også mye politi, og veier må sperres og tilrettelegges, sier Hegreberg.

Ringvirkninger for regionen

– Arrangementet skaper store ringvirkninger i regionen. Det er store bestillinger på hotell og hos leverandører. Og med satsingen på både sykkelveien og velodromen, får vi vist fram de beste lokalt, og vi får verdensstjerner på besøk.

De har fått økonomiske bidrag fra alle kommuner og fylker som de har hatt start og målgang i. Nå er de i gang med de vi skal besøke neste år.

– Nå kan vi be om lavere beløp, og da blir det nok lettere å få på plass. Kommuneøkonomien er også preget av covid-19.

Lokalt politisk initiativ

Flertallspartiene i Stavanger kommune kuttet støtten til Tour of Norway, men et lokalt initiativ fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti har nå ført til at regjeringen setter av 10 millioner til internasjonale sykkelritt, som vil gjelde Tour of Norway og Ladies Tour of Norway i 2021.

– Dette handler om å skape idrettsglede og håp for de unge. Det kan være lett å tenke at dette bare er viktig for proffsyklister, men det handler også om at våre barn og unge skal få se de proffe syklistene på nært hold her hjemme i Stavanger og gjerne la seg inspirere, sier Jan Erik Søndeland (V).

– Vi har mistet makten lokalt og kan ikke bevilge penger lenger. Da vi må gjøre det nasjonalt i statsbudsjettet, sier Jan Erik Søndeland i Stavanger Venstre. Foto: Fredrik Refvem

Det er helt unikt å ha dette arrangementet i gatene våre, fortsetter han.

– Vi har mistet makten lokalt og kan ikke bevilge penger lenger. Derfor har vi trykket på nasjonalt og har nå lykkes i statsbudsjettet. Det er fantastisk. Regjeringspartiene ser hvor viktig dette er for regionen vår.

Hegreberg er svært forøyd med initiativet.

– Lokalpolitikerne fra regjeringspartiene har gjort en god jobb. Det er avgjørende for oss at vi får en forutsetning tidlig og at det ikke blir avgjort utover våren, sier Hegreberg.

– Veldig positivt

Høyrepolitiker, Kjell Erik Grøsfjeld, er glad for at regjeringen vil gi midler så tidlig, for det betyr at Tour of Norway kan planlegge 2021.

– Det har vært en veldig krevende tid for Tour of Norway og dette skaper en trygghet for arrangørene. At regjeringen støtter dette, er veldig positivt. Det er jo ikke et lokalt arrangement, men et internasjonalt, sier Grøsfjeld.

Det støtter Henrik Halleland (Krf).

– Det ble kjent i budsjettforslaget i fjor, at pengene her lokalt uteble. Det var en krise for arrangøren, og nå har vi jobbet med dette i snart et år, sier Halleland.

Halleland mener at dette er viktig for reisenæringen i Stavanger.

– Vi har jo sett på TV-sendingene selv, og det er flotte bilder vi sender ut som hele verden ser på. Det betyr også mye for sykkelmiljøet og sykkelsatsingen i regionen. Desto flere vi får på sykkel, desto bede, sier Halleland.