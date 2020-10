Neste fredag åpner Småflåtveien på Mariero igjen

I snart ett år har anleggsarbeid på flere hoved- og adkomstveier på Mariero ført til flere stengte veier. I dag mandag ble det gjennomført en befaring for undersøke trafikksituasjonen.

Stengte veier på Mariero. Trafikkdirigent hjelper bilister ut fra parkeringsplassen til OBS Mariero. Foto: Fredrik Refvem

Lange køer og trafikkaos har i lang tid vært en belastning for beboere og andre trafikanter på Mariero.

Beboer i området, Geir Grannes, sto i forrige uke frem i Aftenbladet. Han fryktet det kunne skje en ulykke da utrykningskjøretøy og tungtrafikk bruker smale, uoversiktlige omkjøringsveier på Mariero.

Lyse varslet at de ville ha en befaring på området.

Mandag morgen ble en slik befaring gjennomført.

– Vi sjekket fremkommelighet og så over skilting. Det er satt opp fartsdumper. Vi kan ikke se at det er fare for liv og helse. Omkjøringen i Småflåtveien vil vare i fire uker, deretter skal veien åpnes igjen. Det skjer 30. oktober, det er neste fredag, sier Kristin Støle Kalgraff, kommunikasjonsansvarlig energi hos Lyse.