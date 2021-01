Kongeørna som ble fanget på Jæren er sjekket, var uten fugleinfluensa

Den viste unormal oppførsel og var uvanlig lite sky, kongeørna som i en god stund ble sett og studert av mange ved Orrevatnet i Klepp.

Nå spiser den godt og ser mye sprekere ut. Den har også blitt finere i fjærdrakten, melder Hogne Skår, til høyre, som sammen med Leif John Haugstad prøver å redde kongeørna med solid jærsk kost. Den har til og med fått ribbe. Foto: Pål Christensen

Sist tirsdag ble derfor fuglen fanget inn og satt i karantene på en fugleinnhegning på Vigrestad. Samme dag kom Mattilsynet til plassen for å ta prøver. Svaret skulle komme mandag, men ble klart i helgen.

– Kongeørna har ikke fått påvist fugleinfluensa, melder matfar Hogne Skår, og retter tommelen opp.

Alarmen gikk

Frykten var nettopp det og at en serie med andre store rovfugler, kunne være smittet. Kongeørna spiste nemlig på en død svane som også var åtsel for blant annet seks havørn. Alle har Jæren som et viktig matfat nå på vinteren. Dermed gikk alarmen.

Så hva var det som gjorde at kongeørna, kjent som fjellets majestet, kom til Jærstrendene uten å være redd for folk? Den fløy bare noen meter bort før den satte seg ned, men den så pjuskete ut. Og den ble et kjent innslag for mange i det aktive miljøet av fuglekikkere og naturfotografer ved Orrevatnet.

Årsaken?

-Jeg tipper den var underernært. Nå spiser den godt og ser mye sprekere ut. Den har også blitt finere i fjærdrakten, forklarer Hogne Skår.

Han vet ikke når fuglen kan slippes ut igjen. Nå gjelder det å få opp vekta. Ørna veide nøyaktig tre kilo da den kom til karantenestasjonen hans på Vigrestad. Det er under idealvekten; hanner veier i underkant av fire kilo, mens hunner veier om lag en kilo mer.

– Det er klart at vekt kan variere en del fra individ til individ, men jeg hadde helst sett at hun klarte å legge på seg litt de neste dagene, sier Skår, som er en av de aktive bak Brusand fuglestasjon.

Topper næringspyramiden

– Veldig positivt at ørna ikke hadde fugleinfluensa, kommenterer Knut Henrik Dagestad, Statens naturoppsyns mann i Rogaland.

Kongeørn er nemlig øverst på næringspyramiden. Den lever av andre dyr og fugler, og hadde den vært smittet, kunne også mange andre fugler være rammet. Dette gjelder særlig for andefugler som lever tett i samme vann. Og Jæren er kjent for å ha landets største andejakt.

Fakta Kongeørn Er Norges nest største rovfugl etter havørn. Vingespenn: 180 til 230 cm, vekt 2,85 til 6,67 kg. Maks fart i luft er 320 km. Hekkebestanden i Norge er anslått til mellom 2 400 og 3 100 individer. Rapporter tyder på at den fortsatt er i en liten vekst. Arten ble totalfredet i 1968. De foretrekker leveområder langt unna mennesker. I hekketida oppsøker kongeørnen rolige steder uten forstyrrelser, slik som klipper og store trær. Kongeørner er monogame - det vil si at de har én partner livet ut. Når et par har funnet sammen, tar de seg egne territorier. Disse forsvarer de mot andre kongeørner gjennom hele året. Territoriet kan inneholde flere ulike reirplasser, som de kan skifte mellom gjennom ulike år. (Kilde: WWF) Les mer

– Når det blir så kaldt som nå, trekker mye fugl ut til kysten for å finne mat. Mange er avmagret, og bukker under. Det betyr også at ørna vil ha god mattilgang hvis den bare klarer seg, forklarer Dagestad, som minner om at ville dyr som er syke eller skadet bare kan tas inn for rehabilitering for en så kort periode som mulig. Og slike opphold skal meldes både til veterinær og Mattilsynet.

Rogaland har over halvparten alle tilfeller

Status mandag er at fugleinfluensa er påvist i 14 ville fugler i Norge. Det første ble oppdaget 27. november 2020 på en syk kortnebbgås i Sandnes. Fortsatt er Rogaland et episenter med åtte tilfeller. I tillegg er viruset påvist i en kalkun og tre haner fra fugleparken på Nærbø.

– Faren er ikke over. Det er all grunn til å være på tå hev. Det er tatt lite prøver fra ville fugler. Mye tyder også på at fugler kan bære viruset uten at de dør. Frykten er at fugleinfluensaen skal ramme fjørfenæringen, noe som kan få store konsekvenser, understreker Grim Rømo, dyreartsansvarlig for fjørfe i Veterinærinstituttet.

Det er fortsatt viktig at folk som finner døde fugler straks melder fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, slik at de kan ta ut prøver. Disse blir undersøkt av Veterinærinstituttet som også gir råd om tiltak.