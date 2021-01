– Vi må nok bruke dagen til å måke oss ut av hytta

Flere av fjelldestinasjonene i Agder melder at det har kommet over 60 centimeter med snø det siste døgnet.

Brøytemannskapene forteller at det har kommet rundt 70 centimeter med snø på Bortelid det siste døgnet. Foto: Bortelid.no

AGDER: – Det siste døgnet har det kommet i alle fall 70 centimeter. På vindutsatte plasser har det blåst helt igjen. Bare fra i går kveld til i dag tidlig har det kommet en halvmeter. Det kom fort, sier Thomas Repstad, som jobber ved servicekontoret på Bortelid.

Da Fædrelandsvennen snakket med Repstad ved 10-tiden fredag, satt han i brøytebilen.

– Både løypemaskiner og brøytebilene startet tidlig. Alt skal bli klart i løpet av dagen. Alle som har lyst skal få komme seg på hytta, sier han.

Til tross for flotte forhold er det stor snøskredfare i fjellområdene. Lenger nede i saken finner du oppdatert informasjon om dette.

Er du på fjellet? Send ditt snøbilde til tips@fvn.no og se lesernes egne snøbilder nederst i artikkelen!

Store mengder snø på hyttetakene

Jan Arne Kleivset kom fram til hytta på Bortelid ved 22-tiden torsdag kveld. Da hadde han kjørt i kraftig vind og mye nedbør.

– Vi kjørte bak brøytebilene, men måtte parkere bilen og gå de siste kilometerne til hytta. Vi kjørte i ti til 20 centimeter med snø så lenge vi klarte. Det hadde ikke gått uten firhjulstrekk, sier Kleivset.

Slik så vedboden til Jan Arne Kleivset ut etter snøfallet. Kleivset har hytte på Bortelid. Foto: Jan Arne Kleivset

Fredag morgen forteller han at det har kommet et godt påfyll med snø, som har lagt seg rundt hytta og på taket til både den og vedboden.

– Jeg har heldigvis en sterk bod og hytta er også solid. Jeg la ut dette bildet på beboergruppa på Facebook. Det er mange som har sett bildet, og jeg tenker folk er glad for å se hvordan det ser ut her oppe nå. Siden sist vi var her har det kommet 80 centimeter med snø, og det aller meste har nok kommet de siste dagene, sier han.

Både brøytemannskaper og løypekjørere på Bortelid har en god jobb foran seg med å klargjøre løyper og veiene inn til hyttefeltene. Uværet det siste døgnet gir stor snøskredfare i fjellet, og skigåere oppfordres til å være svært forsiktige. Foto: Bortelid.no

Våknet til nedsnødd bil

Nå ser han han fram til en deilig vinterhelg, selv om den starter med litt jobb ute.

– Vi må nok bruke dagen til å måke oss ut av hytta, sier Kleivset og ler.

En som også har en måkejobb foran seg er Arne Trønnes på Ljosland. Han våknet til en nedsnødd bil.

– Den blir nok stående litt til. Det har nok kommet en halvmeter snø det siste døgnet, og det snør fortsatt, sier Trønnes.

Han forteller at det er flotte forhold, men at det nok vil ta en stund før alle skiløypene blir kjørt opp.

Ifølge Meteorologisk institutt, har det kommet mellom 50 og 60 centimeter snø her det siste døgnet.

Det var så vidt Arne Trønnes kunne skimte bilen under snølaget fredag morgen. Foto: Arne Trønnes

Gode forhold for langrenn og alpint

På Hovden viser målestasjonen at det har kommet rundt 15 centimeter. Snødybden er cirka 40 centimeter og det meldes om gode forhold både i alpinbakken og i langrennsløypene som er preparert.

Kenneth Byklum kom fram til hytta si i Brokke ved 18-tiden torsdag.

– Siden da har det kommet hvert fall 30 centimeter med snø. Jeg vil tippe at det har kommet mellom 60 og 70 centimeter totalt det siste døgnet. Det blåste mye i går, så enkelte steder ligger det nok enda mer, sier Byklum.

Han ser fram til ei skikkelig vinterhelg på hytta.

– I dag blir det nok bare snømåking for det er ikke så lett å komme seg ut. Vi har ei tømmerhytte som er veldig solid, men det ligger nok 80 centimeter med snø på taket, forteller Byklum.

Også i Brokke har snøen lavet ned. Dette bildet, med utsikt over anlegget, er tatt fredag. Foto: Kenneth Byklum

Uten strøm i Sirdal

Tidligere denne uka ble det sendt ut farevarsel i forbindelse med snømengdene og den kraftige vinden som var ventet i fjellet.

Fredag morgen opplyste meteorolog Håkon Mjelstad at uværet var i ferd med å roe seg, men at kan komme litt nedbør og vind gjennom dagen.

I Sirdal merker de fortsatt etterdønningene av uværet. Klokka 10.15 er over 2000 kunder uten strøm.

Strømutfallet påvirker også Sirdal skisenter, som er stengt inntil videre.

«Hell i uhell. Uværet har gjort oss uten strøm, dekning og internett - så vi er midlertidig stengt frem til det er i orden. Men se hvor mye snø vi har fått i løpet av natta», skriver de på sine Facebook-sider.

Skisenteret opplyser til Fædrelandsvennen at det har kommet nærmere én meter snø det siste døgnet.

Sirdal skisenter er stengt inntil videre på grunn av strømbrudd fredag, men de ansatte klarer likevel å glede seg over snømengdene som har kommet det siste døgnet. Foto: Sirdal skisenter

Advarer om stor snøskredfare

Påfyllet av den hvite nedbøren legger til rette for en perfekt helg i fjellet, men folk oppfordres til å ferdes forsiktig når de er ute.

Nedbøren har vært våt og tung. Kraftig vind har ført til snøføyk utsatte steder, noe som gir stor snøskredfare.

Ifølge NVEs varslingstjeneste, varsom.no, er det sendt ut rødt farevarsel (faregrad 4) for snøskred i regionen Heiane. Faren er størst i områder som Sirdal og Hunnedalen.

«I fjellsider vendt mot nordvest til nordøst vil det fortsette å laste inn med vindtransportert snø og naturlige utløste store skred kan ventes der det legger seg opp mest snø», står det i vurderingen.

Også i regionen Vest-Telemark, som blant annet Setesdal er en del av, er det betydelig snøskredfare (oransje farevarsel, faregrad 3).

På Bortelid utløste en av løypemaskinene flere skred langs Gluggen-løypa og prepareringen ble avbrutt.

Anbefalingen til skigåere er å holde seg unna høyfjellet og bratte skråninger.

– Vår oppfordring til folk er at de holder seg til de oppkjørte løypene, sier Thomas Repstad, ved servicekontoret på Bortelid.

Se lesernes egne bilder fra fjellet

På hytta i Evardalen har det kommet 50 centimeter snø på to dager, melder Vigdis Svaland. Foto: Vigdis Svaland

Eva-Kristin Paschen-Eriksen har sendt oss dette bildet fra Hovden fredag formiddag. Foto: Eva-Kristin Paschen-Eriksen

Grete Breivik forteller om omtrent 40 centimeter snø på tolv timer på Hovden. Foto: Grete Breivik

Snøen laver ned på Hovden fredag, forteller Knut Are Jølstad. Bildet er fra Plassestøylen hyttegrend. Foto: Knut Are Jølstad