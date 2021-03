Mer enn tusen nordmenn sporløst forsvunnet

1144 navn sto i februar 2021 på norske myndigheters liste over personer som har forsvunnet og aldri dukket opp igjen. Reidar Edvin Sandanger fra Sauda er en av dem. Hør Aftenbladets podkastserie «Savnet - mannen med den tomme graven».

Reidar Edvin Sandanger fra Sauda skulle hjem fra Brasil til familien i Sauda – men så ble det plutselig helt stille. Foto: Kristian Jacobsen

Tarald Aano Redaktør

1600-1900 personer meldes savnet i Norge hvert år.

1144 står på den norske savnetlisten nå i vår.

74 savnet-saker er registrert i Sør-Vest politidistrikt.

Fredag lanserer Aftenbladet podkastserien «Savnet - Mannen med den tomme graven». Den er laget av Aftenbladets medarbeidere Hans Petter Aass, Elisabeth Risa og Rune Vandvik.

Her fortelles historien om Reidar Edvin Sandanger som forsvant sporløst for drøyt syv år siden, 66 år gammel. Tilbake sitter de etterlatte - i Stavanger, i Sauda og i Bergen - med alle spørsmålene som gjør sorgen enda tyngre å bære.

– I vårt trygge, demokratiske samfunn tar de fleste av oss det nærmest for gitt at våre nærmeste nesten alltid kan kontaktes. Likevel skjer det oftere enn mange tror at mennesker bare forsvinner. Plutselig er en bror, søster, mor eller far borte. Brått er det en nær venn eller en god kollega som ikke lenger svarer deg, sier Aass etter å ha arbeidet lenge med saken.

Mange meldes savnet hvert år

Ifølge politiet blir mellom 1600 og 1900 personer meldt savnet i Norge hvert eneste år. Noen ganger skyldes det misforståelser fordi noen kanskje har glemt å melde fra om en hyttetur eller kommet for sent til en møteplass etter en tur i naturen. Andre ganger kan det være ungdommer som rømmer eller demente som ikke finner hjem.

De aller fleste dukker likevel opp igjen, som oftest i live, men mange pårørende får den tunge beskjeden om at deres kjære er funnet død.

Men noen blir også borte for alltid. Av 1144 på den norske savnet-oversikten, har rundt 500 forsvunnet de siste 20 årene. Mange av menneskene på listen har mistet livet i ulykker, for eksempel på sjøen eller i fjellet, og aldri blitt funnet. Andre har fått nok av tilværelsen, og bare stukket av eller selv valgt å avslutte livet.

74 av disse sakene – 54 menn eller gutter og 20 kvinner eller jenter – var tidlig i februar 2021 registrert i Sør-Vest politidistrikt.

Hva har skjedd med dem?

Store mørketall

– I Savnet-registeret er det trolig betydelige mørketall over menn og kvinner som er blitt utsatt for alvorlig kriminalitet. Flere av sakene har vært etterforsket som mulige drap, men uten at politiet har lyktes i å avdekke hverken hva som har skjedd eller hvor levningene etter offeret befinner seg, opplyser Aass.

Noen av sakene får mye medieomtale. De siste to årene har for eksempel Anne-Elisabeth Hagens forsvinning dominert nyhetsbildet i lange perioder. Og i fjor høst ble det sendt to større tv-produksjoner om Marianne Rugaas Knudsen fra Risør og Therese Johannessen fra Drammen, som begge ble borte for mange år siden.

En glemt sak

Aftenbladet tok tak i en av de mange sakene som knapt får oppmerksomhet i det hele tatt. Om du ikke er fra Sauda, eller har jobbet med Sandanger om bord i et av de mange skipene han seilte på, har du neppe hørt om ham.

– Felles for alle disse sakene med mennesker som bare blir borte, er likevel pårørende som sitter igjen i sorg uten å vite hvor deres kjære befinner seg, og hva som har skjedd. De aller fleste vil mest sannsynlig aldri få noe sikkert svar.

Reidar var i Brasil da han forsvant ved årsskiftet 2013-2014.

Norske myndigheter har ikke noe register for nordmenn som meldes savnet i utlandet, men annen statistikk kan gi en pekepinn på omfanget. Kripos opererer med en oversikt over personer som er etterlyst fra ferie/forretningsreise, enten det dreier seg om Norge eller i utlandet. Per februar 2021 stod 52 personer på denne listen.

I tillegg finnes det en oversikt over savnede som er etterlyst internasjonalt. Mange av disse er barn som er tatt ulovlig er tatt ut av Norge. Ved inngangen til 2020 var det også sju kvinner og 26 menn over 20 år på denne listen.

Hva skjedde med Sandanger?

At Reidar Edvin Sandanger forsvant i et av verdens mest voldsutsatte land, bekymrer både hans nærmeste og politiet. Latin-Amerika har de høyeste drapsratene i verden, og Brasil har blant de verste statistikkene på kontinentet.

I desember 2018 siterte Wall Street Journal en statsadvokat, Leonardo Jubé de Moura i hovedstaden Brasilia, slik:

– Vi er verdensmestre i drap, og folk som bor her har blitt vant til å leve med brutalitet.

Så hva skjedde med Reidar fra Sauda? Gjennom flere podkastepisoder som skal presenteres på aftenbladet.no de neste ukene, forsøker vi å finne svar på noen av spørsmålene de pårørende stiller seg.

