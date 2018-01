50 år siden første robot fra Jæren

Aarbakke AS hadde kanskje heller ikke eksistert. Det var på Trallfa Robot, Ingebrigt Aarbakke jobbet da han så muligheten, skaffet sin egen CNC dreiebenk og grunnla det som ble en av Jærens mest profilerte bedrifter.

Det hadde kanskje ikke blitt noe av børsnoterte Akva AS. Automatisering, vist gjennom roboten, ble grunnlaget for at Ole Molaug, Gunnar Kluge og Sveinung Havrevold, stiftet selskapet som ble verdens ledende leverandør av oppdrettsutstyr, fortsatt med hovedkontor på Bryne.

Også folkene som startet andre kjente jærbedrifter som Uni Mek og JB Maskinering, hadde sin bakgrunn fra roboten.

Pionerene feirer på fredag

I år er det 50 år siden fabrikken til Nils Underhaug startet produksjonen av det som i mange år var flaggskipet for jær-industrien. Fredag samles noen av robotutviklerne til en uformell samling for å feire seg selv som pionerer. Det skjer på loftet til Salte As.

– Vi vil minne om hvor viktig denne satsingen var for det jærske industrimiljøet, sier Gunnar Kluge.

Han var med på roboten fra starten. Først som sterkstrøm-mann og til slutt som fabrikksjef.

Kverneland Group

Markeringen skjer tilfeldigvis en uke etter at japanske Kubota bruker 400 millioner kroner på å kjøpe tilbake anlegget til en annen kjent jærfabrikk, Kverneland Group, for at det fortsatt skal lages plog på Jæren

– Kvernelands eier gir med dette et tydelig signal på at de både har langsiktige planer, at de har en strategi og at de ikke bare er ute etter kortsiktige penger. Det er veldig viktig for bedriftene rundt. Det kan skape samme ringvirkning som robotene gjorde, mener Kluge.

Fakta: Trallfa-roboten Starten: For 50 år siden startet produksjonen av den grønnfargede hydrauliske TR2000-roboten på Trallfa på Bryne. Den første roboten ble levert året etter til Gustavsberg i Sverige for sprøytelakkering av badekar. Hvem: Nils Underhaug var industrigrunderen, Ole Molaug var oppfinneren. Verden rundt: I 2006 ble hver femte bil i verden og 70 prosent av alle pc-er i verden helt eller delvis lakkert av roboter fra Bryne. På kundelisten sto Mercedes, Audi, Ford, Volvo og flere andre bilfabrikker. Tidsrekke: Fra 1985-til 89 ble fabrikken kjøpt opp av det internasjonale ABB-konsernet. I 2009 ble produksjonen av roboter flyttet til Kina, men avdelingen for utvikling ble igjen og er fortsatt på Bryne, der det er 70 ansatte.

På Bryne løste roboten først et internt problem: Ole Molaug fant opp en maskin som gjorde at folk slapp å lakkere trillebårer manuelt. Den ble vist fram som en kuriositet på Jærdagen. Men industrigrunder Nils Underhaug så at «Ole» hadde et stort potensial og ga grønt lys for en større satsing på robot som et eget produkt.

Satset digitalt

– Utviklingen pågikk et år. Først ble det prøvd å styre roboten med analoge signaler fra vanlige lydbånd, men på en messe i Hannover, ble det vist et digital lydhode, og det ble løsningen, mimrer Gunnar Kluge.

Året etter ble den første roboten solgt til Gustavsberg i Sverige for emaljering av badekar. Og siden erobret den jærske roboten omtrent hele verden. På en tid hadde den omtrent alle de største bilprodusentene på kundelisten. Noen, som BMW og Volvo, sendte egne karosseri til Bryne, bare for at de skulle inngå i praktiske tester for robotene.

Lages nå i Kina

På det meste, på slutten av 1980-tallet, hadde fabrikken 250 ansatte og kanskje 100 innleide. I tillegg levde mange underleverandører godt på produksjonen.

Fra 1985 til 1989 ble Trallfa kjøpt opp av ABB og ble en del av det store internasjonale konsernet som i dag er til stede i over 100 land med 136.000 ansatte.

70 ansatte på Bryne

Robotproduksjonen på Bryne ble vedtatt flagget ut til Kina i 2009. Men utviklingsavdelingen ble igjen, på samme plass som produksjonen startet for 50 år siden.

– Det er fortsatt vi på Bryne som finner opp og utvikler hver lakkeringsrobot som så blir produsert ved på vår fabrikk i Shanghai, opplyser Jan Christian Kerlefsen, daglig leder og forsknings- og utviklingssjef for ABB AS Robotics.

Opplegget sørger for at det i Kina årlig produseres rundt 1200 jærske roboter for lakkering. De går fortsatt til hele verden, men en stor del går ut i Kina.

– Vi er fortsatt blant de største produsentene av lakkeringsroboter i verden, opplyser Kerlefsen.