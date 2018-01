Boreal fortsetter å kjøre flybussen

– Boreal Travel har kjørt flybussen i Stavanger i mange år, og vi er glade for å få fornyet tillit. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Avinor i Rogaland, sier styreleder Kjetil Førsvoll i Boreal Travel i en pressemelding.

Den nye kontrakten begynner 1. juni 2018 og har en varighet på fem år fremover, hvor de har fokusert på å bedre rutetilbudet og service for reisende.

Elektriske busser og ny rute

Det er ikke bare bedre rutetilbud og service som er med på å danne den nye kontrakten, men også oppgradering av bussene.

– Vi planlegger å innføre elektrisk flybuss i denne strekningen, som etter planen vil være Norges første elektriske flybuss, skriver selskapet.

Tidligere denne måneden ble det også klart at de begynner å kjøre en ny rute fra og med 1. februar.

– Vi vil nå kjøre fra Stavanger Universitetssykehus og via Universitetet i Stavanger for å bedre tilgjengeligheten for våre kunder, sier styrelederen.