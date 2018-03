Fylkesutvalget slo retrett etter regnefeil på 3,8 milliarder

Bjerkreim vil ha vannet sitt i fred. Birkelandsvatnet, som lokalt kalles Storavatnet, ligger nemlig midt i et landbruksområde.Det er ikke vannet i seg selv bjerkreimsbuene er redde for, men i dette tilfellet frykter de at drikkevannskilden vil ødelegge for landbruket.

Løsningen heter Stora Myravatnet og ligger i Gjesdal. Her er det ingen konflikter rundt kilden og Gjesdal er i tillegg en IVAR-kommune.

Regnefeil

For to år siden skulle Fylkesutvalget mene noe om dette. Bjerkreim eller Gjesdal? De valgte Bjerkreim. Vannet i Gjesdal ville nemlig blir 3,8 milliarder dyrere enn vannet i Bjerkreim.

Nå viser det seg at det hele er en gigantisk regnefeil. Det korrekte beløpet skulle vært 95 millioner kroner, ikke 3,8 milliarder kroner.

Da dette gikk opp for fylkeskommunen, mente rådmannen at de burde se på saken en gang til i tilfelle politikerne følte de hadde tatt en beslutning på feil grunnlag. Vel og bra, men problemet er bare at NVE kommer med sin avgjørelse i saken om få uker. Det kan med andre ord være for seint.

Ny behandling

Fylkesutvalget tok likevel opp saken tirsdag. Her vedtok politikerne å oppheve sitt gamle vedtak fra 2016. Nå kommer saken til ny behandling 17. april.

Fylkesutvalkget sier rett ut at den betydelige feilen kan ha bidratt til at vedtaket ble som det ble. Det er NVE som skal fatte det endelige vedtaket. Fylkesutvalget er kun en viktig høringsinstans. NVE har fått beskjed om å bremse litt og vente på et nytt vedtak 17. april.

Samtidig gir Fylkesutvalget et halmstrå til alle i Bjerkreim som er mot å bruke Birkelandsvatnet/Storavatnet til drikkevannskilde. Utvalget ber rådmannen kontakte IVAR for å få bedre dokumentasjon på om det virkelig er behov for den nye drikkevannskilden.