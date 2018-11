Flyplassen bygger allerede neste år gangbru for å betjene elektriske fly

Stavanger lufthavn kan neste år ha 20 dekar solceller ute ved rullebanene. I kombinasjon med to vindmøller og batteribank kan anlegget gi strøm nok til 200 hus, og blir et av bidragene i den enorme satsingen som må til for at flyplassen skal betjente elektriske fly.