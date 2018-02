5-åringer skal lære om vold og overgrep

STAVANGER: 5-åringer og de ansatte i barnehagene på Storhaug skal lære om vold og overgrep. Ingrid Kristine Aspli (SV) sørget for at det ble vedtatt i levekårstyret. Målet hennes er at alle barnehager på sikt skal få tilbudet.