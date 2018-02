Treåring lettere skadet i snøras

Mandag morgen melder SUS at den tre år gamle gutten er lettere skadet og at han er stabil. Også en 36 år gammel mann ble skadet i ulykken. Han er også lettere skadet, og er stabil, melder sykehuset klokken 07.00 mandag morgen.

Også en 17 år gammel gutt som ble tatt av det samme raset er lettere skadet og stabil, melder SUS mandag formiddag.

Gravd frem

Ulykken skjedde klokken 17.00 søndag.

– De ble gravd frem før hjelpemannskapene kom frem, opplyser operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

De to barna på tre og 17 år var med i et følge på sju personer, der også mor og far til barna var med. Hyttefolk fra området kom til og deltok i arbeidet med å få barna ut av snømassene.

– De to ble tatt med til en hytte i nærheten, der de etterhvert fikk behandling av lege. Men det var problemer med å få lege frem til hytten fordi det gikk nye ras i området. Det er også vanskelig å ta seg frem fordi det er halvannen meter nysnø i området, sier Randulff.

Ved sju-tiden søndag kveld stod et Sea King-helikopter klart ikke langt fra selve rasstedet, om lag 500 meter fra parkeringsplassen der du parkerer når du går til Tomannsbu på østsiden av Hunnedalen. Snøraset der treåringen, som var i pulk, og 17-åringen ble tatt av raset, ligger cirka 500 meter fra Tomannsbu, ifølge operasjonsleder Brit Randulff.

Med Sea King helikopter til SUS

Med i helikopteret var fire voksne og de to barna, ifølge operasjonslederen.

De to barna ble undersøkt av lege, og det ble opplyst at de er stabile og ved bevissthet.

Søndag kveld ble de fløyet til Stavanger universitetssjukehus (SUS) for behandling der.

Søndag klokken 16.30, fikk politiet melding om at en mor og to barn (3 år og 17 år) var tatt av et ras i Hunnedalen i Gjesdal kommune. Moren var da halvveis nedgravd, mens de to barna ikke kunne ses. Hyttefolk kom til for å hjelpe og etter kort tid ble 17-åringen funnet. Vedkommende var da blå, men bevisst. Treåringen ble funnet kl 16.53 og var våken, melder politiet.

Flere ras skaper problemer

Det gikk i løpet av ettermiddagen flere ras i området. Det var vanskelig å komme frem grunnet mye snø, stengte veier og dårlig sikt. Dette skapte utfordringer for hjelpemannskap og hundepatrulje fra politiet.

Det var også dårlig sikt i området og rasfaren var stor. Politiet oppfordret folk på det sterkeste til å respektere været og holde seg innendørs.