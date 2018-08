I planleggingen av ny E39 mellom Lyngdal og Sandnes har det vært fire aktuelle korridorer. Fredag ble det klart at det kun står to igjen - de to indre korridorene.

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien. Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

– Stort lokalt engasjement

– Valg av korridor skaper stort lokalt engasjement. Vi løftet inn «Jærlinjen» i vårt arbeid fordi den hadde spennende perspektiv. I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier Solvik-Olsen.

Gjennom Gjesdal kommune i Rogaland er det lagt opp til to mulige alternativer for veien i indre korridor. Gjennom Søylandsdalen som i stor grad følger dagens E39 og i ny trasé gjennom Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Jolifjell er alternativene Samferdselsdepartementet anbefaler å ta med i den videre planleggingen

Fartsgrense 110 km/t

I anbefalingen fra samferdselsdepartementet tilrås det også at at E39 Lyngdal vest – Sandnes i utgangspunktet planlegges for fire felt og med en dimensjonerende hastighet på 110 km/t.

– På strekninger i vanskelig terreng, og der det ellers ventes å ville bli store inngrep eller dyre tunneler, tilrår vi likevel at det skal legges til grunn at nytten ved 110 km/t skal veies opp mot investeringskostnadene, heter det fra samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen vil utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) etter at hovedlinjene for videre arbeid er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nye Veier AS vil stå ansvarlig for detaljregulering og utbygging etter at kom­munedelplanen er vedtatt.