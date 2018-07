Tørken fører til masseslakting av kyr: – Det verste året jeg har sett

Fatland sier de nå slakter over dobbelt så mange storfe som normalt i juli. Bonden Kolbjørn Anda vet at han er en av dem som må sende flere av ungdyra sine til slakt. Men han mener også at det er lærdom å hente av tørken.