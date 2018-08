Nå kommer høstværet

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal fra Meteorologisk institutt gir oss været for den neste uken;

– I begynnelsen av uken vil det være relativt tørt, lite vind og ufarlig vær. Det er ingen tegn til kraftig vind ved kysten eller fjellet, kun en frisk bris.

Lavtrykket skal legge seg ved Island, som vil gi en vind fra sørvest. Det er en gunstig retning for Rogaland.

– Temperaturen vil ligge mellom 15 og 20 grader frem til onsdag. Da kommer det kuling og merkbar vind.

Grått fra onsdag

– Det høstlige været kommer denne uken, så det gjelder å være forberedt. Været kommer til å være nokså likt i hele Rogaland.

Fra onsdag vil det bli veldig vått i fylket. I Stavanger melder yr.no at det vil bli i underkant av 18 millimeter nedbør.

- Det er en risiko for at det vil komme et farevarsel for nedbøren, forteller Løvdal.

– Det er varierende meldinger, men mest sannsynlig vil det bli mye nedbør og grått i hele Rogaland. Det vil komme en merkbar kuling og tåke, som vil være sterkest ved kysten.

Temperaturen forventes til å ligge rundt 15 grader i hele Rogaland ut uken.