Har Per Sandberg-saken skadet Frp eller regjeringen? - Nei, sier Sylvi Listhaug

Per Sandberg og Sylvi Listhaug forlot begge regjeringen med et smell. På rekordtid har Frps kanskje største stjerne banet seg en vei tilbake til toppolitikken - uten at hun vil høre noe snakk om å bli Frp-leder.