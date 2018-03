Han har kjøpt seg et alpinsenter

Det skriver avisen Agder.

Guttorm Lindefjell kjøper alpinsenteret av styret i Krågeland alpinsenter med Åge Brænden i spissen.

- Styret inngikk avtale med Lindefjell torsdag. Lindefjell er en solid, arbeidssom og veldig aktiv kar som har stor ambisjoner om å få anlegget og trekkene i drift i kommende sesong. Dette har vi i styret god tro på. Det vil bli svært positivt for alle oss som er glade i Krågeland, sier Åge Brænden til Agder.

Allerede i helgen var en dugnadsgjeng i gang for å grave frem bygninger og anlegget, slik at Lindefjell kunne se nærmere på hva han har kjøpt.

Gjengen startet også trerydding i gjengrodde bakker.

Rallycrossveteran Lindefjell vedgår at han er langt mer interessert i biler og maskiner enn skikjøring.

– Men jeg synes det var synd at det ikke var liv i anlegget. Det blir neppe noen pengemaskin, men det hadde vært gøy å få liv i anlegget igjen, sier han.

Lindefjell vil ikke fortelle hvor mye han måtte bla opp for å bli eneeier av alpinanlegget.

– Det er noen år siden det var drift i den store heisen og oppgraderingen er nok en ganske omfattende jobb. Jeg må få tak i det som trengs nå i løpet av våren, sommeren og høsten, og rådføre meg med Svein Eftestøl som kjenner anlegget godt. Jeg har aldri drevet skianlegg før, men det er spennende å prøve.

Oppkjøpet til Lindefjell har fått nevøen Joachim Lindefjell på tanken om at skibakken også kan nyttes for motoriserte farkomster. Til Agder uttaler han at bakkekjøring med snøscooter kan være rett om hjørnet.

Krågeland Alpinsenter AS hadde ingen driftsinntekter i 2016, og et resultat før skatt på -339.000 kroner