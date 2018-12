– Mandag var skuffelsen total, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til Aftenbladet. Det påvirket også ordene som falt, og Wirak uttalte blant annet at «Dette er det noen regionale krefter som står bak. Dette er den langsiktige planen til Stavanger om å overta Strand mange ser på dette som begynnelsen på slutten for regionalt samarbeid».

Dagen derpå er han mer opptatt av å se framover.

– Nå får vi sture én dag eller to, og så får vi prøve å riste dette av oss litt, sier Wirak.

– Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier at hun ikke har hatt noe med dette å gjøre. Hvordan ser du på det?

– Da tror jeg henne når hun sier det, men det er mange aktører i dette, sier Wirak.

– Hvilke regionale krefter sikter du til?

– Jeg tror ikke at jeg vil bore mer i dette. Det er «noen som har snakket sammen», det er det som ligger i uttrykket. Vi har ikke noe å tjene på å bore for mye i det, sier Wirak.

– Hva betyr dette for samarbeidet med Stavanger og Strand?

– Nå må vi gjøre det beste ut av dette. Mandag var skuffelsen total, sier Wirak.

Like før det siste budsjettmøte i det gamle rådhuset i Sandnes mandag morgen fikk Stanley Wirak (Ap) en telefon om at Preikestolen ville bli en del av Strand kommune. Med et vedtak uten klageadgang på var plutselig den fremste turistmagneten i regionen flyttet fra en kommune til en annen.

– Dette svekker både Forsand og den satsingen vi ville ha på reiseliv kraftig, og Preikestolen er ikonet oppi dette, sier Wirak.

Mandagens budsjettmøte var også det siste i dagens kommunestyre. Neste høst er det valg, og fra 1. januar 2020 skal Forsand og Sandnes bli én kommune. Derfor var timingen ekstra spesiell.

– Jeg har ikke snakket med noen som hadde ventet dette, selv ikke de som ønsket en grensejustering, sier Wirak.

– Kommunalministeren legger vekt på at dette var noe flertallet blant de berørte innbyggerne selv ønsker. Hvordan ser du på det?

– Hun spør ikke hva resten av innbyggerne i Forsand vil og hører heller ikke på flertallet i kommunestyret i Forsand. Man kan alltid lete etter argumenter hvis man vil. Ministeren velger å høre på 62 innbyggere (54,4 prosent ) på nordsiden av Lysefjorden, men hører ikke på 60.000 (78 prosent) i Finnmark. Det betyr at parodien er fullkommen, sier Wirak.

Må skrote forslagene til nytt kommunevåpen

Tidligere har han ansett det som utelukket at det skulle bli en grensejustering. Så sikker var han at han også satte i gang konkurranse om å tegne det nye kommunevåpenet. Kravet var at det skulle inneholde Preikestolen, og han hadde ingen plan B.

– Nei, jeg har ikke det. Da er det mange som vil bli «øvegidde». Både bystyret i Sandnes og kommunestyret i Forsand har sagt sitt, og jeg anser det som utelukket at departementet vil overkjøre lokaldemokratiet, sa Wirak til Aftenbladet midten av oktober.

Etter at pressemeldingen ble sendt ut mandag klokken 12 informerte han også hele bystyret om beslutningen. Han prøvde å se litt humoristisk og praktisk på det hele ved å si at Sandnes slipper å skifte kommunevåpen, men latteren og smilene i salen satt ikke spesielt løst verken hos ordfører, varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) eller andre.