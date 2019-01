Byens mest populære lekeplass mangler lys

Dersom du ønsker et sted å leke seint på ettermiddagen nå på vinteren, er lekeplassen i Sandvedparken et dårlig alternativ. Alle lekeapparatene ligger mørklagt, og det er ikke noen form for lys på selve lekeplassen. Det finnes lys langs stien i Sandvedparken, men disse rekker ikke over til klatrestativet på andre siden av Storånå.

– Vi har fått en del henvendelser om manglende belysning på lekeplassen i Sandvedparken, og det kan være aktuelt med belysning, sier rådgiver Anna Svihus i avdeling for park, vei og idrett i Sandnes kommune.

– Godt forslag

Aftenbladet har også fått innspill fra lesere som savner belysning på kveldstid, og Svihus ser at det vil være en klar fordel for brukerne på vinterstid.

– Det er en god idé og et godt forslag. Da vi oppgraderte lekeplassen i fjor, var det ikke satt av midler til dette, men vi kan prøve å finne midler. Jeg kan ikke love noe, men vil heller ikke utelukke at vi kan få det til. Det vil være en fordel for brukerne om vinteren og vil gjøre det mulig å bruke lekeplassen seinere på ettermiddagen. Derfor vil vi se på muligheten for dette, sier Svihus.

Oppgradert i fjor

Den populære lekeplassen var stengt i fem måneder fra oktober 2017 til slutten av mars i fjor på grunn av en oppgradering til 1,2 millioner kroner. Sparebankstiftelsen SR-bank har bidratt med en gave på 500.000 kroner til lekeplassen. De resterende 700.000 kronene kom fra kommunes investeringsbudsjett.

Lekeplassen blir så mye brukt at apparatene blir utslitt fortere enn andre steder, og det gamle klatrestativet var i så dårlig stand at det måtte fjernes av sikkerhetshensyn.

Det nye klatrestativet er dobbelt så stort som det gamle, og lekeplassen fikk også nytt og større huskestativ. I tillegg fikk hele lekeplassen gummidekke. Det øker sikkerheten og gir mindre slitasje på lekeapparatene.

Oppgraderingen skulle egentlig ta en god måned, men på grunn av frost tok oppgraderingen lenger tid enn planlagt. Arbeidet med å legge nytt gummibelegg krevde fem plussgrader i minst to dager for å kunne fullføres.

